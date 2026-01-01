У Німеччині померла волинянка: родина просить допомоги

Тамари Коренчук із Малої Глуші переживає важку втрату. За кордоном, у Німеччині, померла Тетяна Юхимівна Филинюк (Коренчук). Тепер близькі хочуть повернути її в Україну, аби провести в останню путь на рідній землі.



Про це повідомляють на сайті



Транспортування тіла з Німеччини потребує значних коштів, яких родині самотужки зібрати непросто. Тож Лариса Яцик звернулася по допомогу до небайдужих людей, друзів та знайомих.



Кожна гривня допоможе родині наблизити повернення Тетяни Юхимівни додому. Підтримати збір можна також поширенням інформації.



Реквізити для допомоги:



Картка: 4441 1144 6316 1198



Отримувач: Филинюк Ольга Сергіївна.

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