У Німеччині померла волинянка: родина просить допомоги

У Німеччині померла волинянка: родина просить допомоги
Родина Тамари Коренчук із Малої Глуші переживає важку втрату. За кордоном, у Німеччині, померла Тетяна Юхимівна Филинюк (Коренчук). Тепер близькі хочуть повернути її в Україну, аби провести в останню путь на рідній землі.

Про це повідомляють на сайті «Нове життя» - новини Любешівщини».

Транспортування тіла з Німеччини потребує значних коштів, яких родині самотужки зібрати непросто. Тож Лариса Яцик звернулася по допомогу до небайдужих людей, друзів та знайомих.

Кожна гривня допоможе родині наблизити повернення Тетяни Юхимівни додому. Підтримати збір можна також поширенням інформації.

Реквізити для допомоги:

Картка: 4441 1144 6316 1198

Отримувач: Филинюк Ольга Сергіївна.

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Теги: Німеччина, волинянка
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