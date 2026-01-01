На 56-у році життя раптово зупинилось серце працівниці пресслужби ДСНС Волині Валентини Стукалової
Сьогодні, 13:38
На 56-у році життя померла співробітниця пресслужби, голова профспілкової організації рятувальників Волині Валентина Андріївна Стукалова.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Її раптовий відхід став важким потрясінням для усього нашого колективу. Валентина Андріївна була людиною, яку важко не помітити й неможливо забути: завжди доброзичлива, з особливим відчуттям гідності та повагою до людей.
За понад 25 років Валентина Андріївна стала невід’ємною частиною колективу ДСНС Волині, людиною, до якої йшли не лише у робочих справах. Вона завжди залишалася уважною до кожного, підтримували колег в труднощах і щиро раділа успіхам і здобуткам.
У Службі порятунку залишилася частина її життя. І залишилася пам’ять про неї — серед людей, з якими працювала, у справах, до яких була причетна, у простих щоденних моментах, які тепер набувають особливої ваги.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Валентини Андріївни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні, 18 вересня, о 19:00 відбудеться заупокійна служба у церкві Віри, Надії, Любові (м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 6).
Чин похорону розпочнеться об 11:30 завтра, 19 вересня, в цій же церкві.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Її раптовий відхід став важким потрясінням для усього нашого колективу. Валентина Андріївна була людиною, яку важко не помітити й неможливо забути: завжди доброзичлива, з особливим відчуттям гідності та повагою до людей.
За понад 25 років Валентина Андріївна стала невід’ємною частиною колективу ДСНС Волині, людиною, до якої йшли не лише у робочих справах. Вона завжди залишалася уважною до кожного, підтримували колег в труднощах і щиро раділа успіхам і здобуткам.
У Службі порятунку залишилася частина її життя. І залишилася пам’ять про неї — серед людей, з якими працювала, у справах, до яких була причетна, у простих щоденних моментах, які тепер набувають особливої ваги.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Валентини Андріївни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні, 18 вересня, о 19:00 відбудеться заупокійна служба у церкві Віри, Надії, Любові (м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 6).
Чин похорону розпочнеться об 11:30 завтра, 19 вересня, в цій же церкві.
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