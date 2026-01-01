На 56-у році життя раптово зупинилось серце працівниці пресслужби ДСНС Волині Валентини Стукалової

Валентина Андріївна Стукалова.



Про це



"Її раптовий відхід став важким потрясінням для усього нашого колективу. Валентина Андріївна була людиною, яку важко не помітити й неможливо забути: завжди доброзичлива, з особливим відчуттям гідності та повагою до людей.



За понад 25 років Валентина Андріївна стала невід’ємною частиною колективу ДСНС Волині, людиною, до якої йшли не лише у робочих справах. Вона завжди залишалася уважною до кожного, підтримували колег в труднощах і щиро раділа успіхам і здобуткам.



У Службі порятунку залишилася частина її життя. І залишилася пам’ять про неї — серед людей, з якими працювала, у справах, до яких була причетна, у простих щоденних моментах, які тепер набувають особливої ваги.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Валентини Андріївни", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що сьогодні, 18 вересня, о 19:00 відбудеться заупокійна служба у церкві Віри, Надії, Любові (м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 6).



Чин похорону розпочнеться об 11:30 завтра, 19 вересня, в цій же церкві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 56-у році життя померла співробітниця пресслужби, голова профспілкової організації рятувальників ВолиніПро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."Її раптовий відхід став важким потрясінням для усього нашого колективу. Валентина Андріївна була людиною, яку важко не помітити й неможливо забути: завжди доброзичлива, з особливим відчуттям гідності та повагою до людей.За понад 25 років Валентина Андріївна стала невід’ємною частиною колективу ДСНС Волині, людиною, до якої йшли не лише у робочих справах. Вона завжди залишалася уважною до кожного, підтримували колег в труднощах і щиро раділа успіхам і здобуткам.У Службі порятунку залишилася частина її життя. І залишилася пам’ять про неї — серед людей, з якими працювала, у справах, до яких була причетна, у простих щоденних моментах, які тепер набувають особливої ваги.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Валентини Андріївни", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що сьогодні, 18 вересня, о 19:00 відбудеться заупокійна служба у церкві Віри, Надії, Любові (м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 6).Чин похорону розпочнеться об 11:30 завтра, 19 вересня, в цій же церкві.

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