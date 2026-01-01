У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та перекинувся на дах. ВІДЕО





Про це



Сьогодні, 18 вересня, під час патрулювання проспектом Перемоги патрульні помітили автомобіль Opel, який рухався під час дії комендантської години.



Під час зупинки водій не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований автомобіль Toyota Tundra, який за інерцією зіткнувся з BMW. Від удару Opel перекинувся на дах. На щастя, водій не травмувався.



Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,69 проміле алкоголю.

На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали та відсторонили його від керування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП та перекинувся.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Сьогодні, 18 вересня, під час патрулювання проспектом Перемоги патрульні помітили автомобіль Opel, який рухався під час дії комендантської години.Під час зупинки водій не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований автомобіль Toyota Tundra, який за інерцією зіткнувся з BMW. Від удару Opel перекинувся на дах. На щастя, водій не травмувався.Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,69 проміле алкоголю.На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали та відсторонили його від керування.

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