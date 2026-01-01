У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та перекинувся на дах. ВІДЕО
Сьогодні, 12:52
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП та перекинувся.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Сьогодні, 18 вересня, під час патрулювання проспектом Перемоги патрульні помітили автомобіль Opel, який рухався під час дії комендантської години.
Під час зупинки водій не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований автомобіль Toyota Tundra, який за інерцією зіткнувся з BMW. Від удару Opel перекинувся на дах. На щастя, водій не травмувався.
Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,69 проміле алкоголю.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали та відсторонили його від керування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Сьогодні, 18 вересня, під час патрулювання проспектом Перемоги патрульні помітили автомобіль Opel, який рухався під час дії комендантської години.
Під час зупинки водій не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований автомобіль Toyota Tundra, який за інерцією зіткнувся з BMW. Від удару Opel перекинувся на дах. На щастя, водій не травмувався.
Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,69 проміле алкоголю.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали та відсторонили його від керування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку до 15 років засудили головну архітекторку з Мелітополя, яка перейшла на бік ворога
Сьогодні, 13:03
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та перекинувся на дах. ВІДЕО
Сьогодні, 12:52
Білорусь вже тиждень вмикає ретранслятори, що дозволяє Росії бити по західних областях, - ДПСУ
Сьогодні, 12:23
На Волині через суд привели в належний стан три протирадіаційні укриття, які вміщують понад 1300 людей
Сьогодні, 11:54
На Волині викрили канал продажу зброї
Сьогодні, 11:09