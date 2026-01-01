На Волині через суд привели в належний стан три протирадіаційні укриття, які вміщують понад 1300 людей

На Волині через суд привели в належний стан три протирадіаційні укриття, які вміщують понад 1300 людей
За втручання прокурорів приведено у стан готовності три укриття у Нововолинську.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

На виконання рішень Волинського окружного адміністративного суду, постановлених за позовами Володимирської окружної прокуратури, приведено у стан готовності три протирадіаційні укриття у Нововолинську.

Прокурори зверталися до суду, адже захисні споруди, в яких може укритися понад 1300 осіб, були не готові для використання за призначенням, а комунальне підприємство «Управляюча житлова компанія №2» Нововолинської міської ради, на балансі якого перебувають приміщення, не вживало жодних заходів для виправлення ситуації.

Працівники Володимирського районного управління ГУ ДСНС у Волинській області встановили, що у приміщеннях відсутні системи вентиляції, зв'язку та оповіщення, засоби пожежогасіння, резервне освітлення. Окрім того, укриття мали проблеми з каналізацією та не були забезпечені резервними виходами.

Рішеннями суду, постановленими за позовами прокурорів, комунальне підприємство зобов’язано привести укриття у стан готовності.
На Волині через суд привели в належний стан три протирадіаційні укриття, які вміщують понад 1300 людей

Наразі усі необхідні роботи в укриттях виконані в повному обсязі.

Контрольний огляд, проведений працівниками ГУ ДСНС у Волинській області, засвідчив, що приміщення готові до експлуатації.

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Теги: Волинь, укриття
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