Росія готує гібридні удари дронами та ракетами по країнах, що підтримують Україну, - розвідка

Дональд Туск заявив, що дані розвідки свідчать про підготовку росії до гібридних ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема й Польщі.



Про це він заявив під час виступу в парламенті, пише



Туск зазначив, що актуальні розвіддані «є дуже послідовними та, на жаль, переконливими». За його словами, росія буде вдавати, що удари мають «випадковий характер».



«Існує реальний ризик, що на територію однієї з країн або кількох країн на східному фланзі можуть потрапити дрони чи ракети іншого типу, навіть завдати руйнувань, а офіційна версія буде такою, що це випадковість», — сказав премʼєр-міністр.



Він додав, що росія може прагнути продемонструвати, що стаття 5 НАТО є лише теоретичною, а не практичною гарантією.



«Це має послабити мотивацію країн НАТО застосовувати правила Альянсу в разі агресії проти будь-якої держави-члена», — зауважив Туск.



Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки рф було пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею.



17 вересня за чотири кілометри від польсько-українського кордону впав або був збитий російський дрон. Ймовірно, безпілотник знов атакував заправку.



Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що в Польщі посилять захист повітряного простору на тлі провокацій з боку росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Премʼєр-міністр Польщізаявив, що дані розвідки свідчать про підготовку росії до гібридних ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема й Польщі.Про це він заявив під час виступу в парламенті, пише Громадське з посиланням на Onet.Туск зазначив, що актуальні розвіддані «є дуже послідовними та, на жаль, переконливими». За його словами, росія буде вдавати, що удари мають «випадковий характер».«Існує реальний ризик, що на територію однієї з країн або кількох країн на східному фланзі можуть потрапити дрони чи ракети іншого типу, навіть завдати руйнувань, а офіційна версія буде такою, що це випадковість», — сказав премʼєр-міністр.Він додав, що росія може прагнути продемонструвати, що стаття 5 НАТО є лише теоретичною, а не практичною гарантією.«Це має послабити мотивацію країн НАТО застосовувати правила Альянсу в разі агресії проти будь-якої держави-члена», — зауважив Туск.Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки рф було пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею.17 вересня. Ймовірно, безпілотник знов атакував заправку.Міністр оборони Польщіповідомив, що в Польщі посилять захист повітряного простору на тлі провокацій з боку росії.

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