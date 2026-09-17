«Був дуже потужний вибух. Дрон упав на Волині за 4 км від нашого кордону», - прем'єр Польщі

Дональд Туск каже, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.



Про це Туск сказав під час засідання уряду у четвер, його цитує RMF FM,



Як зазначив прем'єр, дрон розбився неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". За його словами, РФ, ймовірно, атакувала АЗС.



"Я отримав чергове повідомлення: російський напад на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік від Дорогуська, знову, ймовірно, було атаковано АЗС. Пролунав дуже потужний вибух. Наші літаки піднялися в повітря. Цей 17 вересня є винятковим днем, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки", – сказав він.



Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.



Оскільки це був реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону, було піднято винищувачі.



"Ми ще перевіряємо записи наших систем, але маємо перші ознаки того, що (дрон) найімовірніше влучив у ціль або був збитий за 4 км за кордоном, на українській стороні", – зазначив Горишевський.



Нагадаємо, що вибухи лунали за кілька кілометрів від кордону на напрямку Ягодина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр Польщікаже, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.Про це Туск сказав під час засідання уряду у четвер, його цитує RMF FM, "Європейська правда" Як зазначив прем'єр, дрон розбився неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". За його словами, РФ, ймовірно, атакувала АЗС."Я отримав чергове повідомлення: російський напад на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік від Дорогуська, знову, ймовірно, було атаковано АЗС. Пролунав дуже потужний вибух. Наші літаки піднялися в повітря. Цей 17 вересня є винятковим днем, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки", – сказав він.Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковникповідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.Оскільки це був реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону, було піднято винищувачі."Ми ще перевіряємо записи наших систем, але маємо перші ознаки того, що (дрон) найімовірніше влучив у ціль або був збитий за 4 км за кордоном, на українській стороні", – зазначив Горишевський.Нагадаємо, щоза кілька кілометрів від кордону на напрямку Ягодина.

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