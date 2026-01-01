У Луцьку затвердили нову вартість харчування для учнів 5–10 класів





Для школярів 5–10 класів вартість харчування становитиме 120 гривень на день для однієї дитини, пише



Цю суму розподілили на дві категорії витрат:



80 гривень спрямують на придбання продуктів.



40 гривень витратять на оплату послуг аутсорсингу.



Фінансування обідів забезпечуватимуть з двох джерел. Державна субвенція покриє 60 гривень на закупівлю харчів. З бюджету Луцької міської територіальної громади виділять ще 20 гривень на продукти, а також повністю профінансують послугу аутсорсингу або кейтерингу — 40 гривень.



Нові норми почали діяти з дня офіційного оприлюднення рішення.



У порівнянні з попереднім рішенням сама вартість не відрізняється. Змінилися пропорції співфінансування на продукти:



частка державної субвенції зросла з 50 до 60 гривень;



частка з бюджету Луцької міської територіальної громади зменшилася з 30 до 20 гривень.

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