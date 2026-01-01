На війні обірвалося життя випускника волинського коледжу Артема Козіцького
Сьогодні, 15:41
Обірвалося життя випускника Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Артема Козіцького, який загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну.
Про це повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
"Артем був частиною нашої коледжної родини. Тут він навчався, здобував професійні знання, робив свої перші кроки у мистецтві та формувався як особистість.
Його життя обірвалося на війні, але пам’ять про нього назавжди залишиться серед тих, хто його знав, навчав і разом із ним проходив роки навчання.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Артема. Дякуємо за захист України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє ВСН, захиснику було 20 років. Він загинув у ДТП на Харківщині разом із своїм 20-річним побратимом Олександром Павловим.
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Про це повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
"Артем був частиною нашої коледжної родини. Тут він навчався, здобував професійні знання, робив свої перші кроки у мистецтві та формувався як особистість.
Його життя обірвалося на війні, але пам’ять про нього назавжди залишиться серед тих, хто його знав, навчав і разом із ним проходив роки навчання.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Артема. Дякуємо за захист України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє ВСН, захиснику було 20 років. Він загинув у ДТП на Харківщині разом із своїм 20-річним побратимом Олександром Павловим.
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