На війні обірвалося життя випускника волинського коледжу Артема Козіцького

Артема Козіцького, який загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну.



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"Артем був частиною нашої коледжної родини. Тут він навчався, здобував професійні знання, робив свої перші кроки у мистецтві та формувався як особистість.



Його життя обірвалося на війні, але пам’ять про нього назавжди залишиться серед тих, хто його знав, навчав і разом із ним проходив роки навчання.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Артема. Дякуємо за захист України", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляє ВСН, захиснику було 20 років. Він загинув у ДТП на Харківщині разом із своїм 20-річним побратимом Олександром Павловим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя випускника Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, який загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну.Про це повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці."Артем був частиною нашої коледжної родини. Тут він навчався, здобував професійні знання, робив свої перші кроки у мистецтві та формувався як особистість.Його життя обірвалося на війні, але пам’ять про нього назавжди залишиться серед тих, хто його знав, навчав і разом із ним проходив роки навчання.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Артема. Дякуємо за захист України", - йдеться в повідомленні.Як повідомляє ВСН, захиснику було 20 років. Він загинув у ДТП на Харківщині разом із своїм 20-річним побратимом

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