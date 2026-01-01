Колумбієць воював за Україну та на Волині отримав посвідку на постійне проживання

Леонель Асенсіо — колумбієць, який добровольцем захищав Україну, отримав поранення та вирішив залишитися жити у Нововолинську на Волині. Перепоною була відсутність документів. У травні 2026 року подав документи на отримання потстійної посвідки на проживання в Україні та у вересні її отримав.



Про це Наталія Левчук.



З її слів, цей документ підтверджує статус постійного резидента країни, надає право жити в Україні без обмеження терміну, працевлаштування без спеціального дозволу на роботу, доступ до навчання, медицини та соціальних послуг, вільний в'їзд і виїзд з України без віз, а майбутньому — можливість отримати українське громадянство.



Сама картка видається на 10 років, але право на проживання є безстроковим, каже Наталія Левчук.



Довідково: Леонель Асенсіо 13 років він був у Колубії кадровим вікйськовим, потім працював у приватній охороні. Пішов добровольцем на війну в Ураїні. Після поранення на Сумському напрямку Леонеля визнали непридатним до подальшої служби. Він вирішив залишитися жити в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — колумбієць, який добровольцем захищав Україну, отримав поранення та вирішив залишитися жити у Нововолинську на Волині. Перепоною була відсутність документів. У травні 2026 року подав документи на отримання потстійної посвідки на проживання в Україні та у вересні її отримав.Про це Суспільному 17 вересня розповіла речниця Міграційної служби ВолиніЗ її слів, цей документ підтверджує статус постійного резидента країни, надає право жити в Україні без обмеження терміну, працевлаштування без спеціального дозволу на роботу, доступ до навчання, медицини та соціальних послуг, вільний в'їзд і виїзд з України без віз, а майбутньому — можливість отримати українське громадянство.Сама картка видається на 10 років, але право на проживання є безстроковим, каже Наталія Левчук.Леонель Асенсіо 13 років він був у Колубії кадровим вікйськовим, потім працював у приватній охороні. Пішов добровольцем на війну в Ураїні. Після поранення на Сумському напрямку Леонеля визнали непридатним до подальшої служби. Він вирішив залишитися жити в Україні.

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