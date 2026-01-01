Київ та Київську область внесли до переліку територій підвищеного ризику: що це означає





Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє



Причини та деталі рішення



За словами очільника уряду, залучення столиці та регіону до цієї зони є першим із запланованих кроків.



"Перше - включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику", - зазначив посадовець.



Розширення списку дозволить застосувати додаткові заходи безпеки та оптимізувати ресурси для захисту населення й критичної інфраструктури в регіоні.



Що це означає



Включення столичного регіону до переліку відкриває нові можливості для місцевих підприємців та паливного сектору.



Зокрема, пропонується запровадити такі зміни:



Розширення географії - державні інструменти підтримки бізнесу поширять на компанії, майно яких розташоване в Києві та області.



Підтримка АЗС і нафтовиків - до об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, додадуть паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт (зокрема бензовози).



Більші компенсації - граничний розмір часткової компенсації страхових премій із держбюджету хочуть збільшити до 5 млн гривень.



Підтримка бізнесу під час війни



Нагадаємо, раніше уряд розробив зміни до механізму страхування воєнних ризиків, пропонуючи включити Київ та область до програми підтримки та розширити її на паливний сектор.



Такі кроки пов'язані зі зростанням масштабів збитків для підприємців.



За оцінками Міністерства економіки та довкілля України, у 2026 році втрати українського бізнесу через російські атаки можуть сягнути 10 мільярдів доларів, що змушує владу шукати нові інструменти для захисту й компенсації втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київ та Київську область внесли до переліку територій підвищеного ризику.Про це заявив прем'єр-міністр України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.За словами очільника уряду, залучення столиці та регіону до цієї зони є першим із запланованих кроків."Перше - включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику", - зазначив посадовець.Розширення списку дозволить застосувати додаткові заходи безпеки та оптимізувати ресурси для захисту населення й критичної інфраструктури в регіоні.Включення столичного регіону до переліку відкриває нові можливості для місцевих підприємців та паливного сектору.Зокрема, пропонується запровадити такі зміни:Розширення географії - державні інструменти підтримки бізнесу поширять на компанії, майно яких розташоване в Києві та області.Підтримка АЗС і нафтовиків - до об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, додадуть паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт (зокрема бензовози).Більші компенсації - граничний розмір часткової компенсації страхових премій із держбюджету хочуть збільшити до 5 млн гривень.Нагадаємо, раніше уряд розробив зміни до механізму страхування воєнних ризиків, пропонуючи включити Київ та область до програми підтримки та розширити її на паливний сектор.Такі кроки пов'язані зі зростанням масштабів збитків для підприємців.За оцінками Міністерства економіки та довкілля України, у 2026 році втрати українського бізнесу через російські атаки можуть сягнути 10 мільярдів доларів, що змушує владу шукати нові інструменти для захисту й компенсації втрат.

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