«Дуже любив Луцьк. Казав, що це найкраще місто на землі»: на Донеччині загинув Герой Станіслав Ходаковський

Станіслав Ходаковський.



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"Знову сумна звістка надійшла до нашої громади. "На щиті" до Луцька повертається захисник України Станіслав Ходаковський.



Ходаковський Станіслав Олександрович народився 26 червня 1992 року в Луцьку. Тут виріс, навчався у 5-й школі, вищу освіту здобув у Луцькому національному технічному університеті. Працював у різних сферах. На роботі познайомився з дружиною Тетяною, з якою прожили у шлюбі 10 років.



На захист України Станіслав став у грудні 2025 року", - йдеться в повідомленні.



Дружина захисника розповіла, що Станіслав дуже любив Луцьк. Казав, що це найкраще місто на землі. Захоплювався футболом. Умів дотепно жартувати і був надзвичайно хорошою людиною:



«Він мав чудове почуття гумору, був дуже добрим. Завжди відгукувався і віддавав останнє. Дуже хотів, щоб закінчилась війна і повернутися додому. Після війни мріяв поїхати в Прагу. Колись він працював у Чехії і хотів відвідати це місто знову», — поділилася спогадами пані Тетяна.



Загинув Станіслав Ходаковський 15 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області.



"У Станіслава залишилися дружина Тетяна, мама Ірина Дмитрівна, батько Олександр Сергійович.



Висловлюємо щирі співчуття родині, рідним, близьким, друзям та побратимам Станіслава. Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - наголошують у міській раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" до Луцька повертається захисникПро це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради."Знову сумна звістка надійшла до нашої громади. "На щиті" до Луцька повертається захисник України Станіслав Ходаковський.Ходаковський Станіслав Олександрович народився 26 червня 1992 року в Луцьку. Тут виріс, навчався у 5-й школі, вищу освіту здобув у Луцькому національному технічному університеті. Працював у різних сферах. На роботі познайомився з дружиною Тетяною, з якою прожили у шлюбі 10 років.На захист України Станіслав став у грудні 2025 року", - йдеться в повідомленні.Дружина захисника розповіла, що Станіслав дуже любив Луцьк. Казав, що це найкраще місто на землі. Захоплювався футболом. Умів дотепно жартувати і був надзвичайно хорошою людиною:«Він мав чудове почуття гумору, був дуже добрим. Завжди відгукувався і віддавав останнє. Дуже хотів, щоб закінчилась війна і повернутися додому. Після війни мріяв поїхати в Прагу. Колись він працював у Чехії і хотів відвідати це місто знову», — поділилася спогадами пані Тетяна.Загинув Станіслав Ходаковський 15 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області."У Станіслава залишилися дружина, мама, батькоВисловлюємо щирі співчуття родині, рідним, близьким, друзям та побратимам Станіслава. Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - наголошують у міській раді.

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