Вибухи біля Ягодина з кілька кілометрів від кордону: Польща підняла в небо авіацію





Про російські безпілотники у небі над Волинню також повідомляли моніторингові канали.



"У зв’язку з ударами, завданими Російською Федерацією по території західної України з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів, у повітряному просторі Польщі розпочато польоти військової авіації.



Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло наявні сили та засоби. Системи наземної протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведено в стан бойової готовності.



Ці заходи є запобіжними та спрямовані на гарантування безпеки й захист повітряного простору, зокрема в районах, що межують із регіонами, яким загрожує небезпека.



Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує ситуацію, а підпорядковані йому сили й засоби залишаються в готовності до негайного реагування", -



Також місцеві жителі повідомляли, що було чутно вибухи на напрямку Ягодина.



На Волинській митниці зазначили, що пункт пропуску "Ягодин" працює в штатному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 вересня, по обіді Польща підняла в небо винищувачі: реактивні дрони зафіксували на Волині за кілька кілометрів від кордону.Про російські безпілотники у небі над Волинню також повідомляли моніторингові канали."У зв’язку з ударами, завданими Російською Федерацією по території західної України з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів, у повітряному просторі Польщі розпочато польоти військової авіації.Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло наявні сили та засоби. Системи наземної протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведено в стан бойової готовності.Ці заходи є запобіжними та спрямовані на гарантування безпеки й захист повітряного простору, зокрема в районах, що межують із регіонами, яким загрожує небезпека.Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує ситуацію, а підпорядковані йому сили й засоби залишаються в готовності до негайного реагування", - йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.Також місцеві жителі повідомляли, що було чутно вибухи на напрямку Ягодина.На Волинській митниці зазначили, що пункт пропуску "Ягодин" працює в штатному режимі.

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