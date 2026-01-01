В Україну повернули тіла 252 загиблих

В Україну повернули тіла 252 загиблих
В Україну повернули тіла 252 загиблих, як стверджує російська сторона, українців, зокрема військовослужбовців.

Про це повідомили в Координаційному штабі.

Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Поверненню тіл загиблих також сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
В Україну повернули тіла 252 загиблих

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
В Україну повернули тіла 252 загиблих
В Україну повернули тіла 252 загиблих
В Україну повернули тіла 252 загиблих

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Теги: тіла, загиблі
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