У Луцьку вночі патрульні затримали п'яного чоловіка на самокаті

У Луцьку вночі патрульні затримали п'яного чоловіка на самокаті
У Луцьку патрульні склали протокол на нетверезого керманича електросамоката.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Учора вночі до патрульних звернувся небайдужий громадянин, який повідомив, що проспектом Відродження рухається керманич електросамоката, який, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні направилися за вказаною адресою та розшукали чоловіка. Під час спілкування з 36-річним громадянином інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич відмовився проходити огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.

На чоловіка патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.

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Теги: Луцьк, патрульні, самокат
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