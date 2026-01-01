У Луцьку вночі патрульні затримали п'яного чоловіка на самокаті
Сьогодні, 12:02
У Луцьку патрульні склали протокол на нетверезого керманича електросамоката.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Учора вночі до патрульних звернувся небайдужий громадянин, який повідомив, що проспектом Відродження рухається керманич електросамоката, який, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Патрульні направилися за вказаною адресою та розшукали чоловіка. Під час спілкування з 36-річним громадянином інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич відмовився проходити огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.
На чоловіка патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Учора вночі до патрульних звернувся небайдужий громадянин, який повідомив, що проспектом Відродження рухається керманич електросамоката, який, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Патрульні направилися за вказаною адресою та розшукали чоловіка. Під час спілкування з 36-річним громадянином інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич відмовився проходити огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.
На чоловіка патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україну повернули тіла 252 загиблих
Сьогодні, 12:52
У Луцьку вночі патрульні затримали п'яного чоловіка на самокаті
Сьогодні, 12:02
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Григорʼєвим
Сьогодні, 11:49
Пункти пропуску - під ударами Росії: що відбувається з чергами на волинському кордоні та інших маршрутах
Сьогодні, 11:08
У волинського воїна народилась донечка
Сьогодні, 10:48