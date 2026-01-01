У Луцьку вночі патрульні затримали п'яного чоловіка на самокаті

У Луцьку патрульні склали протокол на нетверезого керманича електросамоката.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Учора вночі до патрульних звернувся небайдужий громадянин, який повідомив, що проспектом Відродження рухається керманич електросамоката, який, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.Патрульні направилися за вказаною адресою та розшукали чоловіка. Під час спілкування з 36-річним громадянином інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич відмовився проходити огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку.На чоловіка патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.