Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Григорʼєвим

Романом Григорʼєвим.



Про це



"Об 11:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку, що на вул. Ольги княгині, де жив військовослужбовець.



Опісля — до Свято-Михайлівського храму у селі Підгайці, де об 12:00 відбудеться відспівування воїна.



Поховають Романа Григорʼєва на кладовищі с. Підгайці.



Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.



Довідково:



Лейтенант Роман Григор’єв за особливих обставин зник безвісти 16 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації на Покровському напрямку.



15 вересня 2026 року за результатами проведеного впізнання стало відомо, що захисник загинув.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 18 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війні захисникомПро це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради."Об 11:00 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку, що на вул. Ольги княгині, де жив військовослужбовець.Опісля — до Свято-Михайлівського храму у селі Підгайці, де об 12:00 відбудеться відспівування воїна.Поховають Романа Григорʼєва на кладовищі с. Підгайці.Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.Лейтенант Роман Григор’єв за особливих обставин зник безвісти 16 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації на Покровському напрямку.15 вересня 2026 року за результатами проведеного впізнання стало відомо, що захисник загинув.

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