Пункти пропуску - під ударами Росії: що відбувається з чергами на волинському кордоні та інших маршрутах





Які переходи на кордонах наразі найбільш проблемні та як це позначається на міжнародних перевезеннях, – для Володимир Балін.



– Як атаки на прикордонну інфраструктуру вже вплинули на роботу міжнародних перевізників? Чи фіксує АсМАП збільшення часу очікування або тимчасові обмеження руху на окремих напрямках? Які пункти пропуску наразі найбільше впливають на стабільність перевезень?



"Якщо говорити про пункт пропуску, де вже п’ять разів прилітало, – це Орлівка, кордон з Румунією. Там, на жаль, ми декілька років час від часу маємо таку історію: і прильоти, і відповідно останнім часом майже дві доби не працював цей пункт пропуску.



Відповідно, ці транспортні засоби або чекають, або їдуть на інші переходи. Це створює напруженість і призводить до збільшення черг.



Найбільш напружений для нас польський кордон. Його спроможність – це 50% від спроможності всіх міжнародних автомобільних пунктів пропуску України. Приблизно до 2000 вантажних транспортних засобів на добу в одну сторону вони можуть разом оформлювати.



Там питань поки не було, хоча нещодавно був приліт недалеко від Ягодина. Якийсь час пункт пропуску не працював, була призупинена робота.



До речі, Ягодин – це найбільший пункт пропуску, який сьогодні може, за меморандумом, приймати 600–680 транспортних засобів на добу в одну сторону.



При нормальній ситуації могли б приймати трохи більше. Зараз у нас декілька пунктів пропуску, які вже працюють на території або Польщі, або Молдови. І зараз прикордонники та митники працюють над тим, щоб перенести деякі пункти на ту сторону, щоб убезпечити і перевізників, і пасажирів, і вантажі. Я сподіваюсь, що це буде зроблено", - зазначає Балін.



Основне питання в пунктах пропуску – це пришвидшення проходження і уникнення накопичення. Хоча це стосується не тільки пунктів пропуску: є місця навантаження, розвантаження, митного оформлення.



"На жаль, буває ситуація, що люди їхали, умовно, десь на Київську митницю розмитнити, а там були прильоти. Ми говоримо з митницею про те, щоб якомога більше фур розмитнювати або на переході – але це важко, тому що займає час, – або на митницях ближче до західного кордону", - зазначає він.



Уряд Польщі сьогодні також поставив питання про те, що треба пришвидшити перехід на польсько-українському кордоні.



"І ми сподіваємося, що саме можливість їхати порожнім вантажівкам допоможе це зробити.



Поляки здебільшого привозять до нас товар і їдуть порожні. І вони хочуть їхати через ці два пункти пропуску, відповідно зменшивши навантаження на інші пункти пропуску.



Знову ж таки наголошую на тому, що ми сподіваємося: ті пункти пропуску, які вже пошкоджені, відновили роботу і більше таких пошкоджень не буде. Тому що все ж таки це кордон.



Я думаю, що це дуже неправильно, коли такі заходи на кордоні відбуваються. Тим більше, що на міжнародному автомобільному пункті пропуску можуть бути не тільки наші транспортні засоби, не тільки наші водії і пасажири, а й нерезиденти.



І сподіваюся, що це якимось чином захистить пункти пропуску від подальших атак", - наголошує Балін.



Нагадаємо, вранці 13 вересня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області. Атака сталася, коли поїзд перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.



Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Атаки на прикордонну інфраструктуру вже призводили до тимчасового припинення роботи окремих пунктів пропуску та збільшення навантаження на інші переходи. Унаслідок цього перевізникам доводиться чекати відновлення роботи або обирати альтернативні маршрути.Які переходи на кордонах наразі найбільш проблемні та як це позначається на міжнародних перевезеннях, – для РБК-Україна розповів віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України– Як атаки на прикордонну інфраструктуру вже вплинули на роботу міжнародних перевізників? Чи фіксує АсМАП збільшення часу очікування або тимчасові обмеження руху на окремих напрямках? Які пункти пропуску наразі найбільше впливають на стабільність перевезень?"Якщо говорити про пункт пропуску, де вже п’ять разів прилітало, – це Орлівка, кордон з Румунією. Там, на жаль, ми декілька років час від часу маємо таку історію: і прильоти, і відповідно останнім часом майже дві доби не працював цей пункт пропуску.Відповідно, ці транспортні засоби або чекають, або їдуть на інші переходи. Це створює напруженість і призводить до збільшення черг.Найбільш напружений для нас польський кордон. Його спроможність – це 50% від спроможності всіх міжнародних автомобільних пунктів пропуску України. Приблизно до 2000 вантажних транспортних засобів на добу в одну сторону вони можуть разом оформлювати.Там питань поки не було, хоча нещодавно був приліт недалеко від Ягодина. Якийсь час пункт пропуску не працював, була призупинена робота.До речі, Ягодин – це найбільший пункт пропуску, який сьогодні може, за меморандумом, приймати 600–680 транспортних засобів на добу в одну сторону.При нормальній ситуації могли б приймати трохи більше. Зараз у нас декілька пунктів пропуску, які вже працюють на території або Польщі, або Молдови. І зараз прикордонники та митники працюють над тим, щоб перенести деякі пункти на ту сторону, щоб убезпечити і перевізників, і пасажирів, і вантажі. Я сподіваюсь, що це буде зроблено", - зазначає Балін.Основне питання в пунктах пропуску – це пришвидшення проходження і уникнення накопичення. Хоча це стосується не тільки пунктів пропуску: є місця навантаження, розвантаження, митного оформлення."На жаль, буває ситуація, що люди їхали, умовно, десь на Київську митницю розмитнити, а там були прильоти. Ми говоримо з митницею про те, щоб якомога більше фур розмитнювати або на переході – але це важко, тому що займає час, – або на митницях ближче до західного кордону", - зазначає він.Уряд Польщі сьогодні також поставив питання про те, що треба пришвидшити перехід на польсько-українському кордоні."І ми сподіваємося, що саме можливість їхати порожнім вантажівкам допоможе це зробити.Поляки здебільшого привозять до нас товар і їдуть порожні. І вони хочуть їхати через ці два пункти пропуску, відповідно зменшивши навантаження на інші пункти пропуску.Знову ж таки наголошую на тому, що ми сподіваємося: ті пункти пропуску, які вже пошкоджені, відновили роботу і більше таких пошкоджень не буде. Тому що все ж таки це кордон.Я думаю, що це дуже неправильно, коли такі заходи на кордоні відбуваються. Тим більше, що на міжнародному автомобільному пункті пропуску можуть бути не тільки наші транспортні засоби, не тільки наші водії і пасажири, а й нерезиденти.І сподіваюся, що це якимось чином захистить пункти пропуску від подальших атак", - наголошує Балін.Нагадаємо, вранці 13 вересня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області. Атака сталася, коли поїзд перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію