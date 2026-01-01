У волинського воїна народилась донечка

Андрія Яцука народилась донечка Маргаритка.



Про це



Зустріти з перинатального центру дружину Тетяну з новонародженою прийшли колеги з управління кадрового забезпечення ГУНП, стрілецького батальйону, маневицькі поліцейські, з якими ніс службу до повномасштабного вторгнення.



Андрій - на сході від створення стрілецького батальйону, з 2024 року. У підрозділі він – бойовий медик.



Разом з дружиною правоохоронець виховує ще сина Марка.



Розповідає, що протягом її вагітності не вдалось приїхати зі сходу ні разу, однак зараз має декілька днів, аби провести час разом.



"Вітаємо чудову сім’ю! Нехай Маргарита зростає в благополуччі і під мирним небом", - щиро зичать колеги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радісна новина в усій волинській поліцейській родині: у бійця стрілецького батальйонународилась донечка Маргаритка.Про це повідомили у поліції Волині.Зустріти з перинатального центру дружинуз новонародженою прийшли колеги з управління кадрового забезпечення ГУНП, стрілецького батальйону, маневицькі поліцейські, з якими ніс службу до повномасштабного вторгнення.Андрій - на сході від створення стрілецького батальйону, з 2024 року. У підрозділі він – бойовий медик.Разом з дружиною правоохоронець виховує ще синаРозповідає, що протягом її вагітності не вдалось приїхати зі сходу ні разу, однак зараз має декілька днів, аби провести час разом."Вітаємо чудову сім’ю! Нехай Маргарита зростає в благополуччі і під мирним небом", - щиро зичать колеги.

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