У волинського воїна народилась донечка

У волинського воїна народилась донечка
Радісна новина в усій волинській поліцейській родині: у бійця стрілецького батальйону Андрія Яцука народилась донечка Маргаритка.

Про це повідомили у поліції Волині.

Зустріти з перинатального центру дружину Тетяну з новонародженою прийшли колеги з управління кадрового забезпечення ГУНП, стрілецького батальйону, маневицькі поліцейські, з якими ніс службу до повномасштабного вторгнення.

Андрій - на сході від створення стрілецького батальйону, з 2024 року. У підрозділі він – бойовий медик.

Разом з дружиною правоохоронець виховує ще сина Марка.

Розповідає, що протягом її вагітності не вдалось приїхати зі сходу ні разу, однак зараз має декілька днів, аби провести час разом.
У волинського воїна народилась донечка

"Вітаємо чудову сім’ю! Нехай Маргарита зростає в благополуччі і під мирним небом", - щиро зичать колеги.
У волинського воїна народилась донечка
У волинського воїна народилась донечка
У волинського воїна народилась донечка


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Теги: донька, поліцейський, доброволець, Волинь
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