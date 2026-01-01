101-річчя відзначила довгожителька з Волині Наталія Масловська

Наталія Масловська відзначила вчора, 16 вересня, 101-річчя. З днем народження довгожительку привітала її велика родина — 5 онуків, 12 правнуків та 2 праправнуків.



Доглядає Наталію Денисівну її онука Світлана. Як розповіла жінка у коментарі



Зі слів онуки, господарські справи бабуся облишила, зважаючи на вік та здоров'я, однак залюбки виходить на подвір'я посидіти на лавці біля дому.



Народилася Наталія Масловська народилася 16 вересня 1925 року в селі Рудня на Ковельщині. Через ранню смерть матері та повторний шлюб батька працювати їй довелося з ранніх літ.



У повоєнні роки жінка взяла шлюб із старшим на рік односельцем Степаном. Згодом родина переїхала на Одещину, звідки чоловіка вдруге репресували до Сибіру — і Наталія разом із донькою вирушила за ним. Після заслання подружжя знову повернулося на Одещину, де прожило 12 років, потому — на рідну Волинь.



Чоловік Наталії Денисівни помер багато років тому. У її родині довгожителів раніше не було. Попри втрату чоловіка і трьох дітей, 101-річна волинянка оточена любов'ю великої родини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Біличі Ковельського районувідзначила вчора, 16 вересня, 101-річчя. З днем народження довгожительку привітала її велика родина — 5 онуків, 12 правнуків та 2 праправнуків.Доглядає Наталію Денисівну її онука. Як розповіла жінка у коментарі Суспільному , бабуся зберігає добру пам'ять, полюбляє співати українських пісень та радіє, коли до хати приїздять її рідні.Зі слів онуки, господарські справи бабуся облишила, зважаючи на вік та здоров'я, однак залюбки виходить на подвір'я посидіти на лавці біля дому.Народилася Наталія Масловська народилася 16 вересня 1925 року в селі Рудня на Ковельщині. Через ранню смерть матері та повторний шлюб батька працювати їй довелося з ранніх літ.У повоєнні роки жінка взяла шлюб із старшим на рік односельцем. Згодом родина переїхала на Одещину, звідки чоловіка вдруге репресували до Сибіру — і Наталія разом із донькою вирушила за ним. Після заслання подружжя знову повернулося на Одещину, де прожило 12 років, потому — на рідну Волинь.Чоловік Наталії Денисівни помер багато років тому. У її родині довгожителів раніше не було. Попри втрату чоловіка і трьох дітей, 101-річна волинянка оточена любов'ю великої родини.

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