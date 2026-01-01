У реабілітаційному центрі в Луцьку встановили «Лабораторію ходи і рівноваги». ВІДЕО





За допомогою сенсорів, камер та спеціального програмного забезпечення фахівці зможуть детально аналізувати рухи пацієнтів і коригувати їхні індивідуальні плани реабілітації, - пише



Обладнання придбали за понад мільйон євро коштом гранту ЄС та за співфінансування Луцької міської ради, розповів меддиректор центру Ігор Гнетньов.



Як працює «Лабораторія ходи і рівноваги»

Наразі фахівці з реабілітації тестують нове обладнання та вчаться із ним працювати. Для цього залучають пацієнтів, які погодилися стати добровольцями.



Військовослужбовець Олег Козак — один із тих, хто тестує устаткування. Чоловік був водієм у війську. Нині він допомагає фахівцям центру опановувати роботу з «Лабораторією ходи і рівноваги».



«Це дуже добре, людям треба — значить треба робити», — каже Олег Козак.



Під час дослідження пацієнт ходить спеціальною біговою доріжкою. На його тілі закріплюють датчики, а рухи фіксують сенсорні камери. За словами фізичного терапевта Івана Геня, обладнання дає змогу оцінити баланс та стабільність людини під час ходьби, а також реакцію м'язів на навантаження.



«В нього (Олега Козака) є порушення балансу, рівноваги і порушення мовлення. Дане обладнання дозволяє відстежити його коливання осьові під час ходьби і проаналізувати реакцію м'язів на навантаження», — пояснює фізичний терапевт.



Оператор лабораторії, лікар-травматолог Дмитро Замрей розповів: інформація з усіх датчиків передається до спеціальної програми, яка формує звіт.



«Показники з цих всіх датчиків знімаються і формуються в окремий звіт, і по цьому звіту ми можемо робити певні висновки, корегувати плани лікування. Це використовується для точної і прецизійної діагностики порушень ходи, які ми не можемо побачити оком», — говорить оператор лабораторії.



Окрім бігової доріжки, комплекс має інтерактивну платформу для навантаження та реабілітації рук і ніг, а також інтерактивну дошку. Її використовує у роботі з пацієнтами ерготерапевтка Тетяна Ткачук.



«Ми можемо відновлювати виконавчі функції, орієнтацію в просторі, навчати пацієнта розрізняти предмети на кухні або в магазині та адаптуватися в професійному середовищі», — розповідає Тетяна Ткачук.



Як використовуватимуть результати досліджень

За результатами першого дослідження фахівці планують складати для пацієнта індивідуальний план реабілітації. Після завершення курсу його обстежуватимуть повторно.



Порівняння показників до і після реабілітації, за словами Дмитра Замрея, дасть змогу оцінити ефективність проведеного лікування.



Медичний директор центру Ігор Гнетньов говорить, що наразі відбулася інсталяція та калібрування обладнання, а також перші тестування. Лабораторію планують використовувати, зокрема, для пацієнтів після інсультів, травм хребта, тазу та нижніх кінцівок.



Фахівці центру реабілітації перед цим навчалися працювати з подібним обладнанням за кордоном, а після встановлення лабораторії продовжили навчання у Луцьку. Ігор Гнетньов зазнаив, що детальний аналіз ходи допоможе виявляти порушення на ранніх етапах.



«"Лабораторія ходи" дає можливість на ранніх етапах діагностувати проблему, яка може призвести до зношеності суглобів, спрацювання хребта, яка в подальшому приведе до складних лікувальних процесів, а то і важкої операції».



За словами меддиректора, повноцінну роботу з пацієнтами в лабораторії планують розпочати у жовтні 2026 року. Послугами центру користуються як військовослужбовці, так і цивільні.



«Лабораторію ходи і рівноваги» придбали на умовах співфінансування. За словами виконувача обов'язків директора центру Олександра Козлюка, майже 700 тисяч євро на обладнання надав Європейський Союз, ще 300 тисяч євро — Луцька міська рада.



Залишкові кошти гранту, за словами Олександра Козлюка, планують спрямувати на придбання додаткового обладнання — УЗД-апарата, VR-окулярів та велоергометра. Їх також планують під'єднати до «Лабораторії ходи».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади інсталювали «Лабораторію ходи і рівноваги».За допомогою сенсорів, камер та спеціального програмного забезпечення фахівці зможуть детально аналізувати рухи пацієнтів і коригувати їхні індивідуальні плани реабілітації, - пише "Суспільне" Обладнання придбали за понад мільйон євро коштом гранту ЄС та за співфінансування Луцької міської ради, розповів меддиректор центруНаразі фахівці з реабілітації тестують нове обладнання та вчаться із ним працювати. Для цього залучають пацієнтів, які погодилися стати добровольцями.Військовослужбовець— один із тих, хто тестує устаткування. Чоловік був водієм у війську. Нині він допомагає фахівцям центру опановувати роботу з «Лабораторією ходи і рівноваги».«Це дуже добре, людям треба — значить треба робити», — каже Олег Козак.Під час дослідження пацієнт ходить спеціальною біговою доріжкою. На його тілі закріплюють датчики, а рухи фіксують сенсорні камери. За словами фізичного терапевта Івана Геня, обладнання дає змогу оцінити баланс та стабільність людини під час ходьби, а також реакцію м'язів на навантаження.«В нього (Олега Козака) є порушення балансу, рівноваги і порушення мовлення. Дане обладнання дозволяє відстежити його коливання осьові під час ходьби і проаналізувати реакцію м'язів на навантаження», — пояснює фізичний терапевт.Оператор лабораторії, лікар-травматолог Дмитро Замрей розповів: інформація з усіх датчиків передається до спеціальної програми, яка формує звіт.«Показники з цих всіх датчиків знімаються і формуються в окремий звіт, і по цьому звіту ми можемо робити певні висновки, корегувати плани лікування. Це використовується для точної і прецизійної діагностики порушень ходи, які ми не можемо побачити оком», — говорить оператор лабораторії.Окрім бігової доріжки, комплекс має інтерактивну платформу для навантаження та реабілітації рук і ніг, а також інтерактивну дошку. Її використовує у роботі з пацієнтами ерготерапевтка«Ми можемо відновлювати виконавчі функції, орієнтацію в просторі, навчати пацієнта розрізняти предмети на кухні або в магазині та адаптуватися в професійному середовищі», — розповідає Тетяна Ткачук.За результатами першого дослідження фахівці планують складати для пацієнта індивідуальний план реабілітації. Після завершення курсу його обстежуватимуть повторно.Порівняння показників до і після реабілітації, за словами Дмитра Замрея, дасть змогу оцінити ефективність проведеного лікування.Медичний директор центру Ігор Гнетньов говорить, що наразі відбулася інсталяція та калібрування обладнання, а також перші тестування. Лабораторію планують використовувати, зокрема, для пацієнтів після інсультів, травм хребта, тазу та нижніх кінцівок.Фахівці центру реабілітації перед цим навчалися працювати з подібним обладнанням за кордоном, а після встановлення лабораторії продовжили навчання у Луцьку. Ігор Гнетньов зазнаив, що детальний аналіз ходи допоможе виявляти порушення на ранніх етапах.«"Лабораторія ходи" дає можливість на ранніх етапах діагностувати проблему, яка може призвести до зношеності суглобів, спрацювання хребта, яка в подальшому приведе до складних лікувальних процесів, а то і важкої операції».За словами меддиректора, повноцінну роботу з пацієнтами в лабораторії планують розпочати у жовтні 2026 року. Послугами центру користуються як військовослужбовці, так і цивільні.«Лабораторію ходи і рівноваги» придбали на умовах співфінансування. За словами виконувача обов'язків директора центру Олександра Козлюка, майже 700 тисяч євро на обладнання надав Європейський Союз, ще 300 тисяч євро — Луцька міська рада.Залишкові кошти гранту, за словами, планують спрямувати на придбання додаткового обладнання — УЗД-апарата, VR-окулярів та велоергометра. Їх також планують під'єднати до «Лабораторії ходи».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію