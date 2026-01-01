Понад кілограм: волинянин виростив гігантську картоплину
Сьогодні, 05:28
Житель волинського села виростив на своєму городі гігантську картоплину. Бульба заважила понад кілограм.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці місцевий священник Олександр Черевко.
Колишній учитель, житель села Пульмо Шацької громади Ковельського району Петро Георгійович призбиранні урожаю знайшов на своєму полі величезну картоплину. Результат на вагах приємно здивував.
"Ось такі у мене працьовиті прихожани! Знайомтеся — Петро Георгійович, який виростив ось таку велетенську картоплю вагою 1 кг 244 г!
Земля любить працьовиті руки, а добрий урожай — це результат старання, терпіння і Божого благословення", йдеться у дописі священника.
А який у вас урожай цього року? Чим можете похвалитися?
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці місцевий священник Олександр Черевко.
Колишній учитель, житель села Пульмо Шацької громади Ковельського району Петро Георгійович призбиранні урожаю знайшов на своєму полі величезну картоплину. Результат на вагах приємно здивував.
"Ось такі у мене працьовиті прихожани! Знайомтеся — Петро Георгійович, який виростив ось таку велетенську картоплю вагою 1 кг 244 г!
Земля любить працьовиті руки, а добрий урожай — це результат старання, терпіння і Божого благословення", йдеться у дописі священника.
А який у вас урожай цього року? Чим можете похвалитися?
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