Понад кілограм: волинянин виростив гігантську картоплину

Житель волинського села виростив на своєму городі гігантську картоплину. Бульба заважила понад кілограм.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці місцевий священникКолишній учитель, житель села Пульмо Шацької громади Ковельського району Петро Георгійович призбиранні урожаю знайшов на своєму полі величезну картоплину. Результат на вагах приємно здивував."Ось такі у мене працьовиті прихожани! Знайомтеся — Петро Георгійович, який виростив ось таку велетенську картоплю вагою 1 кг 244 г!Земля любить працьовиті руки, а добрий урожай — це результат старання, терпіння і Божого благословення", йдеться у дописі священника.А який у вас урожай цього року? Чим можете похвалитися?