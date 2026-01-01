Скільки Луцьк перерахував грошей на потреби війська у 2026 році

Скільки Луцьк перерахував грошей на потреби війська у 2026 році
Обласний центр Волині систематично долучається до підтримки військовослужбовців Сил оборони України. У Луцькій міській раді повідомили, скільки грошей від початку 2026 року міська громада виділила для війська.

Про це йшлося під час засідання Ради ветеранів — про підтримку Сил оборони України, - повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Відтак, від початку року місто вже спрямувало 82 млн грн субвенцій для потреб Сил оборони.

116 млн грн — вартість товарів, які вже закупили для забезпечення наших захисників.

Ще 78 млн грн передбачено програмою на матеріально-технічне забезпечення.

Із них близько 20 млн грн уже перебувають у процесі закупівлі.

Решту коштів у Луцькраді планують розподіляти до кінця року — відповідно до можливостей бюджету та актуальних запитів військових.

Підтримка Сил оборони — один із ключових напрямів роботи міста. Водночас маємо забезпечити й інші критично важливі видатки, зокрема підготовку до опалювального сезону.

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Теги: Волинь, Луцьк, Луцькрада, гроші, війна, військо
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