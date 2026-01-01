Скільки Луцьк перерахував грошей на потреби війська у 2026 році
Сьогодні, 01:15
Обласний центр Волині систематично долучається до підтримки військовослужбовців Сил оборони України. У Луцькій міській раді повідомили, скільки грошей від початку 2026 року міська громада виділила для війська.
Про це йшлося під час засідання Ради ветеранів — про підтримку Сил оборони України, - повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Відтак, від початку року місто вже спрямувало 82 млн грн субвенцій для потреб Сил оборони.
116 млн грн — вартість товарів, які вже закупили для забезпечення наших захисників.
Ще 78 млн грн передбачено програмою на матеріально-технічне забезпечення.
Із них близько 20 млн грн уже перебувають у процесі закупівлі.
Решту коштів у Луцькраді планують розподіляти до кінця року — відповідно до можливостей бюджету та актуальних запитів військових.
Підтримка Сил оборони — один із ключових напрямів роботи міста. Водночас маємо забезпечити й інші критично важливі видатки, зокрема підготовку до опалювального сезону.
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Про це йшлося під час засідання Ради ветеранів — про підтримку Сил оборони України, - повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Відтак, від початку року місто вже спрямувало 82 млн грн субвенцій для потреб Сил оборони.
116 млн грн — вартість товарів, які вже закупили для забезпечення наших захисників.
Ще 78 млн грн передбачено програмою на матеріально-технічне забезпечення.
Із них близько 20 млн грн уже перебувають у процесі закупівлі.
Решту коштів у Луцькраді планують розподіляти до кінця року — відповідно до можливостей бюджету та актуальних запитів військових.
Підтримка Сил оборони — один із ключових напрямів роботи міста. Водночас маємо забезпечити й інші критично важливі видатки, зокрема підготовку до опалювального сезону.
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