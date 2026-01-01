«Сподіваюся, що зможе допомогти»: до збірної України викликали бомбардира з Луцька

«Сподіваюся, що зможе допомогти»: до збірної України викликали бомбардира з Луцька
Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив список із 30 гравців, які мають шанс зіграти у виїзних матчах України проти Угорщини (25 вересня) та Грузії (28 вересня), а також номінально вдома з Північною Ірландією (2 жовтня) та Угорщиною (5 жовтня).

Про це повідомляє Футбол24.

Шанс дебютувати у збірній України має і форвард з Луцька.

Відзначимо, що вперше в історії збірна України, яка в рамках другого дивізіону Ліги націй потрапила до групи B2, проведе відразу 4 офіційні матчі за один короткий цикл. Тож склад національної команди поповнився кількома дебютантами. Зокрема, перший виклик отримали захисники Ілля Крупський та Олександр Драмбаєв, а також хавбек Іван Варфоломєєв, вінгер Максим Хлань і форвард Артем Степанов.

Як повідомляє видання "Резонанс", головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив виклик 19-річного форварда «Утрехта» Артема Степанова до національної команди напередодні поєдинків Ліги націй, відзначивши, що молодий нападник, який очолює список бомбардирів чемпіонату Нідерландів, може посилити атакувальні лінії збірної.

"Були, звісно, цікаві імена. Серед них Степанов, якого ми викликали, який дуже добре грає зараз у своєму чемпіонаті. Він багато грає, має багато ігрової практики. Сподіваємося, що він зможе нам допомогти", – сказав Мальдера.

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Теги: Волинь, Луцьк, Артем Степанов, футбол, збірна, виклик, спорт
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