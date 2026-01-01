Зупинилося серце штаб-сержанта з Волині Миколи Словенюка

Війна залишає свій слід і забирає життя захисників не тільки на полі бою. Зупинилося серце воїна з Оваднівської громади.Про це повідомили на сторінці громади у фесбуці."З глибоким сумом та болем повідомляємо про ще одну непоправну втрату для нашої громади. 14 вересня 2026 року під час проходження військової служби помер житель села Сусваль, штаб-сержант, 26 квітня 1971 року народження. Микола Іванович помер під час виконання обов’язків військової служби", - повідомляють на сторінці громади.Про дату, місце та час поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.