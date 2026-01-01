Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Левонюка





Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.





"Підтвердилася загибель нашого Захисника — Левонюка Івана Михайловича, 20 вересня 1975 року народження, жителя села Височне. Із 27 жовтня 2025 року Іван Михайлович вважався зниклим безвісти. Майже одинадцять місяців рідні жили очікуванням, трималися за надію, чекали звістки, яка мала повернути найдорожче — живого. Та звістка прийшла іншою…

Війна знову забрала життя", - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь та Ратнівська громада отримали ще одну страшну звістку про загибель на війні воїна-краянина.Про це повідомив Ратнівський селищний голова"Підтвердилася загибель нашого Захисника — Левонюка Івана Михайловича, 20 вересня 1975 року народження, жителя села Височне. Із 27 жовтня 2025 року Іван Михайлович вважався зниклим безвісти. Майже одинадцять місяців рідні жили очікуванням, трималися за надію, чекали звістки, яка мала повернути найдорожче — живого. Та звістка прийшла іншою…Війна знову забрала життя", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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