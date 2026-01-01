У Луцьку серед ночі спіймали двох мотоциклістів без посвідчень водія. ВІДЕО

У Луцьку два мотоциклісти за ніч порушили ПДР. Патрульні притягнули водіїв до адміністративної відповідальності.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.На проспекті Волі патрульні зупинили водія Yamaha, який не надав переваги пішоходу, що переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.Під час перевірки з’ясувалося, що водій не мав при собі відповідних документів на транспортний засіб, а посвідчення водія відповідної категорії він ніколи не отримував. Ба більше, чоловік також був позбавлений права керування, проте знову сів за кермо.Інший випадок стався близько 1-ї години ночі. Патрульні отримали інформацію в радіоефірі про те, що мотоцикл KOVI рухається з порушенням ПДР, а його водій не виконує вимогу про зупинку.Невдовзі інспектори помітили цей мотоцикл на вулиці Карпенка-Карого. Водій проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та не виконав вимогу про зупинку. Після переслідування мотоцикл зупинили на вулиці Захисників України.Під час перевірки патрульні встановили, що за кермом був 17-річний юнак, який не мав посвідчення водія відповідної категорії та відповідних документів на транспортний засіб.На порушників інспектори склали низку адміністративних матеріалів.Не порушуйте ПДР та не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.