Чи очікувати магнітні бурі 17 вересня: прогноз
Сьогодні, 03:41
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління з океанічних та атмосферних досліджень США.
Про це повідомляє ТСН.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 17 вересня, очікується підвищення сонячної активності. Це призведе до посилення геомагнітної ситуації та магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Така буря може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
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Про це повідомляє ТСН.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 17 вересня, очікується підвищення сонячної активності. Це призведе до посилення геомагнітної ситуації та магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Така буря може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
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