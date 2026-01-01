Чи очікувати магнітні бурі 17 вересня: прогноз





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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.



У четвер, 17 вересня, очікується підвищення сонячної активності. Це призведе до посилення геомагнітної ситуації та магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Така буря може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління з океанічних та атмосферних досліджень США.Про це повідомляє ТСН Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.У четвер, 17 вересня, очікується підвищення сонячної активності. Це призведе до посилення геомагнітної ситуації та магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Така буря може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

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