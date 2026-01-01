Чи очікувати магнітні бурі 17 вересня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 17 вересня: прогноз
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління з океанічних та атмосферних досліджень США.

Про це повідомляє ТСН.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 17 вересня, очікується підвищення сонячної активності. Це призведе до посилення геомагнітної ситуації та магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Така буря може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

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Теги: магнітні бурі, прогноз
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