Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок
Сьогодні, 09:05
Під час ракетної атаки на Київ російські війська зруйнували дитячий садок у Дніпровському районі.
Про це повідомила головна редакторка hromadske Дарина Феденко.
Дарина розповіла, що у пошкоджений садочок ходила її дитина. Після обстрілу там вибиті вікна, постраждали стіни, вибухом знесло паркан.
В будинку навпроти також вибиті вікна й пошкоджені стіни. Неподалік від будівлі садочка видно вирву від падіння ракети.
Нагадаємо, що вночі росіяни завдали ракетного удару по Києву — у декількох районах відомо про пошкодження будівель, понижений тиск подачі води на лівий берег, у Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.
Наразі відомо про щонайменше 16 постраждалих, серед них — двоє дітей, 10 та 12 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила головна редакторка hromadske Дарина Феденко.
Дарина розповіла, що у пошкоджений садочок ходила її дитина. Після обстрілу там вибиті вікна, постраждали стіни, вибухом знесло паркан.
В будинку навпроти також вибиті вікна й пошкоджені стіни. Неподалік від будівлі садочка видно вирву від падіння ракети.
Нагадаємо, що вночі росіяни завдали ракетного удару по Києву — у декількох районах відомо про пошкодження будівель, понижений тиск подачі води на лівий берег, у Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.
Наразі відомо про щонайменше 16 постраждалих, серед них — двоє дітей, 10 та 12 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок
Сьогодні, 09:05
В Україні можуть повернути декларування для правоохоронців і військових, які не на війні
Сьогодні, 07:32
Понад кілограм: волинянин виростив гігантську картоплину
Сьогодні, 05:28
Чи очікувати магнітні бурі 17 вересня: прогноз
Сьогодні, 03:41