Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок





Про це повідомила головна редакторка Дарина Феденко.



Дарина розповіла, що у пошкоджений садочок ходила її дитина. Після обстрілу там вибиті вікна, постраждали стіни, вибухом знесло паркан.



В будинку навпроти також вибиті вікна й пошкоджені стіни. Неподалік від будівлі садочка видно вирву від падіння ракети.



Нагадаємо, що вночі росіяни завдали ракетного удару по Києву — у декількох районах відомо про пошкодження будівель, понижений тиск подачі води на лівий берег, у Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.



Наразі відомо про щонайменше 16 постраждалих, серед них — двоє дітей, 10 та 12 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час ракетної атаки на Київ російські війська зруйнували дитячий садок у Дніпровському районі.Про це повідомила головна редакторка hromadske Дарина розповіла, що у пошкоджений садочок ходила її дитина. Після обстрілу там вибиті вікна, постраждали стіни, вибухом знесло паркан.В будинку навпроти також вибиті вікна й пошкоджені стіни. Неподалік від будівлі садочка видно вирву від падіння ракети.Нагадаємо, що вночі росіяни завдали ракетного удару по Києву — у декількох районах відомо про пошкодження будівель, понижений тиск подачі води на лівий берег, у Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.Наразі відомо про щонайменше 16 постраждалих, серед них — двоє дітей, 10 та 12 років.

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