Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок

Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок
Під час ракетної атаки на Київ російські війська зруйнували дитячий садок у Дніпровському районі.

Про це повідомила головна редакторка hromadske Дарина Феденко.

Дарина розповіла, що у пошкоджений садочок ходила її дитина. Після обстрілу там вибиті вікна, постраждали стіни, вибухом знесло паркан.

В будинку навпроти також вибиті вікна й пошкоджені стіни. Неподалік від будівлі садочка видно вирву від падіння ракети.

Нагадаємо, що вночі росіяни завдали ракетного удару по Києву — у декількох районах відомо про пошкодження будівель, понижений тиск подачі води на лівий берег, у Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.
Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок

Наразі відомо про щонайменше 16 постраждалих, серед них — двоє дітей, 10 та 12 років.
Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок
Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок
Росіяни вдарили ракетами по Києву: 16 постраждалих, зруйнували дитячий садок

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Теги: Росія, війна
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