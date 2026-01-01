Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Антона Ковальського

Володимир Зеленський призначив виконувачем обов’язків генерального прокурора України очільника Хмельницької прокуратури Антона Ковальського.



Про це йдеться у відповідному указі, пише



У липні 2025 року Антона Ковальського призначили на посаду очільника Хмельницької обласної прокуратури.



До цього, із вересня 2020 до жовтня 2021 року, він обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року — керівника Чернівецької обласної прокуратури.



Нагадаємо, після відсторонення Руслана Кравченка відповідні «управлінські функції» в Офісі генерального прокурора виконує його заступник Максим Крим — про це hromadske розповіла начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовськ. Наразі його не призначали виконувачем обов’язків генпрокурора окремим наказом чи розпорядженням.



Звільнення керівника ОГП Руслана Кравченка



14 вересня тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директорові НАБУ Семену Кривоносу. Останнього він звинуватив у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні.



А близьку до керівника САП Олександра Клименка людину, якої стосується інша підозра, звинувачують у «впливі на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприянні в ухиленні від мобілізації». Кравченко вважає, що саме це стало причиною обшуків у будівлі ОГП.



На це відреагував президент Володимир Зеленський: «У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає».



Під час брифінгу директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що так і не отримав підозру, яку підписав відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко. Також, попри заяви, підозри не отримували родичі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.



За словами Кривоноса, він не бачив підозри у вигляді паперового документа, а заяву Кравченка назвав «незрозумілим інформаційним жанром Telegram-підозри»: «Мені ніхто її не вручав, ніхто її не привозив у НАБУ та САП».



Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, «проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів». Медіа дізналися, що для виїзду він самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.



Однак речниця ПАРЄ Наталі Барджелліні в коментарі журналістам сказала, що ані Кравченко, ані представники його відомства не братимуть участі в засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні.



Вже 15 вересня Верховна Рада України проголосувала за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. За звільнення Кравченка проголосували 317 народних депутатів. А ввечері цього дня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка із посади генпрокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпризначив виконувачем обов’язків генерального прокурора України очільника Хмельницької прокуратуриПро це йдеться у відповідному указі, пише Громадське У липні 2025 року Антона Ковальського призначили на посаду очільника Хмельницької обласної прокуратури.До цього, із вересня 2020 до жовтня 2021 року, він обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року — керівника Чернівецької обласної прокуратури.Нагадаємо, після відстороненнявідповідні «управлінські функції» в Офісі генерального прокурора виконує його заступник— про це hromadske розповіла начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовськ. Наразі його не призначали виконувачем обов’язків генпрокурора окремим наказом чи розпорядженням.14 вересня тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директорові НАБУОстаннього він звинуватив у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні.А близьку до керівника САП Олександра Клименка людину, якої стосується інша підозра, звинувачують у «впливі на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприянні в ухиленні від мобілізації». Кравченко вважає, що саме це стало причиною обшуків у будівлі ОГП.На це відреагував президент Володимир Зеленський: «У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає».Під час брифінгу директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що так і не отримав підозру, яку підписав відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко. Також, попри заяви, підозри не отримували родичі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.За словами Кривоноса, він не бачив підозри у вигляді паперового документа, а заяву Кравченка назвав «незрозумілим інформаційним жанром Telegram-підозри»: «Мені ніхто її не вручав, ніхто її не привозив у НАБУ та САП».Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, «проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів». Медіа дізналися, що для виїзду він самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.Однак речниця ПАРЄ Наталі Барджелліні в коментарі журналістам сказала, що ані Кравченко, ані представники його відомства не братимуть участі в засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні.Вже 15 вересня Верховна Рада України проголосувала за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. За звільнення Кравченка проголосували 317 народних депутатів. А ввечері цього дня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка із посади генпрокурора.

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