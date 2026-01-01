На Волині викрили канал продажу зброї





Про це 18 вересня



За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито трьох чоловіків, яких підозрюють у постачанні та збуті зброї і боєприпасів із районів бойових дій.



За даними слідства, організував схему 42-річний військовослужбовець у званні старшого солдата. До неї він залучив двох знайомих із Черкаської області. Зброю та боєприпаси вони отримували від військовослужбовця зі східних областей України, особу якого наразі встановлює слідство.



Організатор підшукував покупців, домовлявся про ціну та передачу, а спільники допомагали перевозити і збувати зброю. Деталі угод узгоджували у месенджерах.



Для доставки використовували поштових перевізників. Зброю та набої маскували під автозапчастини і меблеві комплектуючі, а гроші отримували на банківські рахунки та розподіляли між учасниками групи.



Правоохоронці задокументували кілька продажів.



Зокрема, у березні 2026 року чоловіки продали автомат АК-74 та 30 патронів до нього за 61 тисячу гривень. У червні збули 166 патронів іншого калібру за 3340 гривень. У липні ще один автомат АК-74 та понад 300 набоїв цього ж калібру за 72 тисячі гривень.



Загалом за задокументованими епізодами учасники групи отримали понад 136 тисяч гривень.



У вересні під час 10 обшуків у помешканнях, гаражах та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили два схрони. Вилучено АК-47, пістолет Glock 19, понад 2 400 набоїв різних калібрів, чотири споряджені магазини, глушник, три осколкові гранати, запал до гранати, комплектуючі до зброї, мобільні телефони та чорнові записи.



Усіх трьох чоловіків затримано та повідомлено їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Організатору суд обрав тримання під вартою із заставою 99 тис. грн, двом спільникам - тримання під вартою із заставою понад 66,5 тис. грн кожному.



Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до незаконного постачання та збуту зброї, а також з’ясовують джерела її походження і шляхи їх переміщення.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у Львові за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції та Департаменту військової контррозвідки СБУ.



Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.



Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині викрили канал збуту зброї.Про це 18 вересня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито трьох чоловіків, яких підозрюють у постачанні та збуті зброї і боєприпасів із районів бойових дій.За даними слідства, організував схему 42-річний військовослужбовець у званні старшого солдата. До неї він залучив двох знайомих із Черкаської області. Зброю та боєприпаси вони отримували від військовослужбовця зі східних областей України, особу якого наразі встановлює слідство.Організатор підшукував покупців, домовлявся про ціну та передачу, а спільники допомагали перевозити і збувати зброю. Деталі угод узгоджували у месенджерах.Для доставки використовували поштових перевізників. Зброю та набої маскували під автозапчастини і меблеві комплектуючі, а гроші отримували на банківські рахунки та розподіляли між учасниками групи.Правоохоронці задокументували кілька продажів.Зокрема, у березні 2026 року чоловіки продали автомат АК-74 та 30 патронів до нього за 61 тисячу гривень. У червні збули 166 патронів іншого калібру за 3340 гривень. У липні ще один автомат АК-74 та понад 300 набоїв цього ж калібру за 72 тисячі гривень.Загалом за задокументованими епізодами учасники групи отримали понад 136 тисяч гривень.У вересні під час 10 обшуків у помешканнях, гаражах та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили два схрони. Вилучено АК-47, пістолет Glock 19, понад 2 400 набоїв різних калібрів, чотири споряджені магазини, глушник, три осколкові гранати, запал до гранати, комплектуючі до зброї, мобільні телефони та чорнові записи.Усіх трьох чоловіків затримано та повідомлено їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Організатору суд обрав тримання під вартою із заставою 99 тис. грн, двом спільникам - тримання під вартою із заставою понад 66,5 тис. грн кожному.Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до незаконного постачання та збуту зброї, а також з’ясовують джерела її походження і шляхи їх переміщення.Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у Львові за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції та Департаменту військової контррозвідки СБУ.Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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