В Україні - нові правила роботи залізниці та вокзалів під час «жовтої» та «червоної» тривог

В Україні - нові правила роботи залізниці та вокзалів під час «жовтої» та «червоної» тривог
Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття.

Важливо відмітити, що залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.

«Укрзалізниця» разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС.

Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.

Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки.

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Теги: вокзали, потяги
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