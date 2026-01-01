В Україні - нові правила роботи залізниці та вокзалів під час «жовтої» та «червоної» тривог





Про це Сергій Корецький.



За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття.



Важливо відмітити, що залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.



«Укрзалізниця» разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС.



Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.



Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози.Про це повідомив прем'єр-міністрЗа жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття.Важливо відмітити, що залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.«Укрзалізниця» разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС.Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки.

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