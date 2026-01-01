«Перейти дорогу нереально, машини не їздять – літають»: у Струмівці під Луцьком облаштовують зупинки та «зебри»





Про це Олег Кравцов. З його слів, роботи не почали раніше, бо не було фінансування, адже видатки обмежені через війну.



«Ми, пояснюючи проблему тим, що не можемо зробити ці роботи за експлуатаційне утримання, звернулися до Волинської обласної адміністрації, провели нараду і Підгайцівська сільська рада погодилась надати нам на капітальні роботи 4 млн грн. Після цього ми провели тендерну закупівлю», — сказав посадовець.



Мешканка Струмівки Наталя на збори місцевих жителів взяла маленьку доньку. Каже: з візком пересуватися досить важко. Облаштування пішохідного переходу разом з односельцями чекала декілька років.



Навесні цього року Суспільне розповідало про те, що люди просили в місцевої влади подбати про пішохідний перехід та автобусне сполучення в селі Струмівка.



«Перейти дорогу нереально. Можна стояти 10 хвилин, чекати, поки перейдеш. З дитиною, то я взагалі боюся. Поки от мені кілометр іти по селу, іду і думаю, хоч би дійти живою, бо машини не їздять — літають. Просто тротуару немає! Тому дуже хочеться, щоб була маршрутка і було якось можна було себе з містом зв'язати», — каже жінка.



Аби вирішити проблему з транспортом і безпекою на дорозі, жителі села зверталися до місцевої влади та писали в різні інстанції, зазначила Ольга Мазурик, яка також мешкає в Струмівці. З її слів, на початку осені розпочалися роботи з облаштування зупинок.



«Багато хто не вірив, що щось зрушиться, але зараз ми бачимо, що і зупинку зробили, і дуже сподіваємося, що зроблять і перехід. Найважливіше тут — це пішохідний перехід. Бо кожного дня машин величезна кількість, діти переходять дорогу. Для мене, як для мами, це дуже страшно, бо неодноразово дитина телефонує і чуть не плаче: «Мама, не можу перейти дорогу», — сказала жінка.



Все фінансування, зазначив Олег Кравцов, взяла на себе Підгайцівська сільська рада. Тендер на виконання робіт виграла фірма «Луцькавтодор-сервіс». Начальник дільниці підприємства Михайло Голець розповів: ділянка об'їзної дороги в Струмівці є аварійно небезпечною. Каже: спершу облаштовують одну сторону, після чого аналогічні роботи проведуть на паралельній стороні траси.



«На даний момент на цій ділянці дорозі проводиться влаштування заїзної кишені, а саме нижній шар асфальтобетону. Також уже змонтовано водовідведення та частково змонтовано посадковий майданчик та майданчик під автопавільйон. З іншої сторони паралельно будуть відбуватись роботи по розширенню дороги», — каже Михайло Голець.



Жителька села Струмівка Ніна Матрончик розповіла. що люди щодня їздять звідси до Луцька на роботу й навчання, за покупками. Школи й дитсадка в селі немає. Говорить: місцеві жителі постійно звертаються до влади, збирають підписи, аби маршрутка заїжджала у село.



«Я кілька разів ходила до начальника управління транспорту відділу. Живу в середині вулиці, мені вже 60+. Я кожен раз на роботу іду з рюкзаком, бо треба сумку, книги нести, треба роздатковий матеріал. Я працюю в місті. Чому від міста не можуть, поки всю дати, той же самий маршрут?!» — сказала жінка.



У березні цього року заступник голови Підгайцівської сільради Леонід Гроголь розповідав Суспільному, що перевізники не хочуть працювати на маршруті, бо він є нерентабельним. Станом на середину вересня, з його слів, ситуація не змінилася, шукають охочих обслуговувати цей маршрут.



Закінчити роботи з облаштування зупинок і пішохідного переходу в селі Струмівка поблизу Луцька, додав начальник дільниці фірми-переможця тендеру, планують у жовтні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі села Струмівка Луцького району домоглися від місцевої влади облаштування зупинок та пішохідного переходу. Зараз роботи, на які виділили 4 мільйони гривень, тривають, їх фінансують з бюджету Підгайцівської громади.Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області. З його слів, роботи не почали раніше, бо не було фінансування, адже видатки обмежені через війну.«Ми, пояснюючи проблему тим, що не можемо зробити ці роботи за експлуатаційне утримання, звернулися до Волинської обласної адміністрації, провели нараду і Підгайцівська сільська рада погодилась надати нам на капітальні роботи 4 млн грн. Після цього ми провели тендерну закупівлю», — сказав посадовець.Мешканка Струмівки Наталя на збори місцевих жителів взяла маленьку доньку. Каже: з візком пересуватися досить важко. Облаштування пішохідного переходу разом з односельцями чекала декілька років.Навесні цього року Суспільне розповідало про те, що люди просили в місцевої влади подбати про пішохідний перехід та автобусне сполучення в селі Струмівка.«Перейти дорогу нереально. Можна стояти 10 хвилин, чекати, поки перейдеш. З дитиною, то я взагалі боюся. Поки от мені кілометр іти по селу, іду і думаю, хоч би дійти живою, бо машини не їздять — літають. Просто тротуару немає! Тому дуже хочеться, щоб була маршрутка і було якось можна було себе з містом зв'язати», — каже жінка.Аби вирішити проблему з транспортом і безпекою на дорозі, жителі села зверталися до місцевої влади та писали в різні інстанції, зазначила Ольга Мазурик, яка також мешкає в Струмівці. З її слів, на початку осені розпочалися роботи з облаштування зупинок.«Багато хто не вірив, що щось зрушиться, але зараз ми бачимо, що і зупинку зробили, і дуже сподіваємося, що зроблять і перехід. Найважливіше тут — це пішохідний перехід. Бо кожного дня машин величезна кількість, діти переходять дорогу. Для мене, як для мами, це дуже страшно, бо неодноразово дитина телефонує і чуть не плаче: «Мама, не можу перейти дорогу», — сказала жінка.Все фінансування, зазначив Олег Кравцов, взяла на себе Підгайцівська сільська рада. Тендер на виконання робіт виграла фірма «Луцькавтодор-сервіс». Начальник дільниці підприємстварозповів: ділянка об'їзної дороги в Струмівці є аварійно небезпечною. Каже: спершу облаштовують одну сторону, після чого аналогічні роботи проведуть на паралельній стороні траси.«На даний момент на цій ділянці дорозі проводиться влаштування заїзної кишені, а саме нижній шар асфальтобетону. Також уже змонтовано водовідведення та частково змонтовано посадковий майданчик та майданчик під автопавільйон. З іншої сторони паралельно будуть відбуватись роботи по розширенню дороги», — каже Михайло Голець.Жителька села Струмівкарозповіла. що люди щодня їздять звідси до Луцька на роботу й навчання, за покупками. Школи й дитсадка в селі немає. Говорить: місцеві жителі постійно звертаються до влади, збирають підписи, аби маршрутка заїжджала у село.«Я кілька разів ходила до начальника управління транспорту відділу. Живу в середині вулиці, мені вже 60+. Я кожен раз на роботу іду з рюкзаком, бо треба сумку, книги нести, треба роздатковий матеріал. Я працюю в місті. Чому від міста не можуть, поки всю дати, той же самий маршрут?!» — сказала жінка.У березні цього року заступник голови Підгайцівської сільрадирозповідав Суспільному, що перевізники не хочуть працювати на маршруті, бо він є нерентабельним. Станом на середину вересня, з його слів, ситуація не змінилася, шукають охочих обслуговувати цей маршрут.Закінчити роботи з облаштування зупинок і пішохідного переходу в селі Струмівка поблизу Луцька, додав начальник дільниці фірми-переможця тендеру, планують у жовтні цього року.

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