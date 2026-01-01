Волинянка приносить з лісу по кілька відер білих за раз: в чому її секрет

Волинянка приносить з лісу по кілька відер білих за раз: в чому її секрет
Грибний сезон на Волині набирає обертів. Грибниця з Маневиччини Катерина Шиліна цього разу повернулася з лісу з великою кількістю білих грибів – у її кошику було близько двох із половиною, а можливо, й трьох відер.

Про це розповіла «Новій добі» маневичанка Надія Роденко.

За словами Катерини, по гриби вона переважно ходить у напрямку Голузіївської дороги. Цього разу серед знахідок були і великі білі гриби, і зовсім молоденькі.

Показовою стала зустріч із чоловіком у лісі. Напередодні він знайшов лише кілька грибів і, побачивши Катерину з уже наповненим кошиком, звернув на нього увагу. Наступного дня вони знову зустрілися – і чоловік знову побачив її багатий улов.

«У неї свої місця», – кажуть про Катерину грибники.

Жінка вже не вперше повертається з лісу з хорошим урожаєм, тож її кошик, як жартують знайомі, порожнім практично не буває.

Нині білі гриби можна не лише збирати для власних потреб, а й здавати заготівельникам.

Зокрема у фейсбук–групі «Грибники Волині» користувачка поділилась цьогорічними розцінками прийому грибів у Ковелі: молоді білі приймають по150 гривень,старі – по 40 гр, польські також по 40 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гриби, Полісся
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка приносить з лісу по кілька відер білих за раз: в чому її секрет
Сьогодні, 08:20
Скільки готівки варто тримати вдома: експерти назвали приблизні суми
Сьогодні, 07:15
Високоврожайні, надійні та морозостійкі: названо сім найкращих сортів озимої цибулі
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 18 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 18 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8