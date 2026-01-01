Волинянка приносить з лісу по кілька відер білих за раз: в чому її секрет
Сьогодні, 08:20
Грибний сезон на Волині набирає обертів. Грибниця з Маневиччини Катерина Шиліна цього разу повернулася з лісу з великою кількістю білих грибів – у її кошику було близько двох із половиною, а можливо, й трьох відер.
Про це розповіла «Новій добі» маневичанка Надія Роденко.
За словами Катерини, по гриби вона переважно ходить у напрямку Голузіївської дороги. Цього разу серед знахідок були і великі білі гриби, і зовсім молоденькі.
Показовою стала зустріч із чоловіком у лісі. Напередодні він знайшов лише кілька грибів і, побачивши Катерину з уже наповненим кошиком, звернув на нього увагу. Наступного дня вони знову зустрілися – і чоловік знову побачив її багатий улов.
«У неї свої місця», – кажуть про Катерину грибники.
Жінка вже не вперше повертається з лісу з хорошим урожаєм, тож її кошик, як жартують знайомі, порожнім практично не буває.
Нині білі гриби можна не лише збирати для власних потреб, а й здавати заготівельникам.
Зокрема у фейсбук–групі «Грибники Волині» користувачка поділилась цьогорічними розцінками прийому грибів у Ковелі: молоді білі приймають по150 гривень,старі – по 40 гр, польські також по 40 грн.
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Про це розповіла «Новій добі» маневичанка Надія Роденко.
За словами Катерини, по гриби вона переважно ходить у напрямку Голузіївської дороги. Цього разу серед знахідок були і великі білі гриби, і зовсім молоденькі.
Показовою стала зустріч із чоловіком у лісі. Напередодні він знайшов лише кілька грибів і, побачивши Катерину з уже наповненим кошиком, звернув на нього увагу. Наступного дня вони знову зустрілися – і чоловік знову побачив її багатий улов.
«У неї свої місця», – кажуть про Катерину грибники.
Жінка вже не вперше повертається з лісу з хорошим урожаєм, тож її кошик, як жартують знайомі, порожнім практично не буває.
Нині білі гриби можна не лише збирати для власних потреб, а й здавати заготівельникам.
Зокрема у фейсбук–групі «Грибники Волині» користувачка поділилась цьогорічними розцінками прийому грибів у Ковелі: молоді білі приймають по150 гривень,старі – по 40 гр, польські також по 40 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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