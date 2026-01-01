Скільки готівки варто тримати вдома: експерти назвали приблизні суми

Скільки готівки варто тримати вдома: експерти назвали приблизні суми
Українцям варто мати вдома запас готівки на випадок перебоїв із електроенергією, зв’язком, роботою банківських сервісів або платіжних терміналів.

Про це йдеться в експертному блозі аналітиків КИТ Group.

Водночас однієї «правильної» суми не існує. Експерти радять орієнтуватися на власні базові витрати.

Стартовим орієнтиром може бути сума, якої достатньо для покриття 7–14 днів основних витрат. Йдеться не про весь звичний бюджет, а лише про необхідні платежі – продукти, ліки, транспорт, пальне та інші витрати, без яких складно обійтися.

Розмір резерву залежить від кількості членів сім’ї, наявності дітей, регулярності доходу, способу життя та доступності банківської інфраструктури. Наприклад, якщо базові витрати сім’ї – близько 30 тис. грн на місяць, то резерв готівки може становити приблизно 7–14 тис. грн.

«При цьому готівковий резерв не варто плутати з усіма заощадженнями. Його завдання – забезпечити швидкий доступ до певної суми, якщо звичні способи не працюють», – пояснюють у КИТ Group.

За нерегулярного доходу або якщо людина живе в умовах, коли перебої з банківськими сервісами можуть тривати довше, резерв можна поступово збільшувати.

Перед його формуванням варто заздалегідь з’ясувати, де поблизу можна отримати готівку: частина магазинів, аптек та АЗС пропонує знімати кошти на касі. Також деякі банківські відділення та банкомати продовжують працювати навіть під час тривалих відключень.

Водночас зберігати вдома всі накопичення експерти не радять. Великі суми готівки створюють додаткові ризики (зокрема, крадіжки, фізична втрата коштів тощо).

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Теги: готівка, гривні, базові витрати
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