Чи очікувати магнітні бурі 18 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У п'ятницю, 18 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятицю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятицю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
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