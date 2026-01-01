Курс валют на 18 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 44,66 грн. Натомість показники євро та злотого впали — на 21 та 8 копійок відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,66 (+3 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,23 (-21 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,75 (-8 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на пʼятницю, 18 вересня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 44,66 грн. Натомість показники євро та злотого впали — на 21 та 8 копійок відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,66 (+3 коп.)Курс євро1 євро — 51,23 (-21 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,75 (-8 коп.).

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