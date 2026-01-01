Генерал-майор Ніколюк йде з посади командувача ОК «Схід»

Генерал-майор Ніколюк йде з посади командувача ОК «Схід»
Генерал-майор Віктор Ніколюк командував Словʼянським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським, Покровським напрямками фронту. Проте наразі залишає посаду командувача ОК "Схід".

Про це повідомляє йдеться у заяві Ніколюка у Facebook.

Ніколюк вирішив підбити підсумки на посаді командувача ОК "Схід".

"У квітні, коли мною було очолено цей напрямок, ситуація там була дуже складна. Вже відбувалися активні наступальні дії противника із інфільтрацією в наш міжпозиційний простір. З огляду на це, активна робота була організована за багатьма напрямками", - каже він.

Також нарощувалися інженерні загородження та утримувалися зайняті на той момент рубежі Силами оборони України.

"Завдяки злагодженій роботі із командирами корпусів та бригад, що були задіяні в операційній зоні, вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку", - каже генерал-майор.

За його словами, спільними зусиллями ЗСУ не дали ворогу оволодіти Костянтинівкою, де ворожі сили були заблоковані.

"На Словʼянському та Краматорському напрямках нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника", - каже він.

Ніколюк додав, що своєму наступнику передав повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії та подякував всім побратимам за службу.

"Попереду - новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для мене вище військове керівництво", - резюмував він.

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Теги: кадрові перестановки, ЗСУ
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