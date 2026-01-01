На Волині яблука коштують 2–3 грн/кг: як мобільне зважування змінює облік

У Волинській області закупівельні ціни на яблука коливаються в межах 2–3 грн/кг. Паралельно з цим дедалі ширше застосовують мобільні ваги, які фактично змінюють підхід до обліку продукції та дозволяють ліквідувати зайві операції на складі.Про це розповідає AgroWeek.Наразі на локальному ринку ціна 2–3 грн/кг відображає поєднання пропозиції, врожайності та попиту переробників і оптовиків. Для виробників це означає обмежені маржі та потребу в оптимізації логістики й зберігання, щоб мінімізувати витрати до моменту реалізації продукції.Мобільне зважування дозволяє оперативно фіксувати масу партій прямо в полі чи на приймальному майданчику, інтегрувати показники в електронні системи обліку та уникати повторного ручного внесення даних. Такий підхід скорочує кількість проміжних операцій на складі, знижує ризик помилок у накладних і пришвидшує обробку відвантажень.Крім того, цифрові ваги спрощують звірки між постачальником і покупцем, роблять процеси прозорішими та допомагають точніше формувати партії для переробки або реалізації на ринку.Для фермерів і трейдерів поєднання контролю якості продукції та оперативного зважування стає конкурентною перевагою, що дозволяє адаптуватися до коливань цін і зменшувати витрати, пов’язані зі зберіганням і логістикою.