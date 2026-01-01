У лікарні від поранень помер воїн з Волині Василь Воробей

22 серпня 2026 року, під час лікування у Київській обласній клінічній лікарні від поранень, отриманих під час виконання військового обов’язку, перестало битися серце головного сержанта, 1972 року народження.Про втрату повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк."Василь Григорович проходив військову службу у одній із військових частин, де був водієм автомобільного відділення автомобільного взводу підвозу боєприпасів. Щодня, під постійною загрозою, він доставляв побратимам те, що тримало нашу оборону. Без зайвих слів, із честю та мужністю він робив свою важку роботу задля нашої спільної Перемоги. Він не шукав слави — він просто захищав свій дім", - йдеться у повідомленні.Поранення, отримані під час служби, виявилися надто тяжкими. Під час лікування у Київській обласній клінічній лікарні його серце зупинилося.Про час зустрічі скорботного кортежу із тілом Василя Григоровича на Маневиччині повідомлять додатково.