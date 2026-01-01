Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 18 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 18 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 18 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.
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