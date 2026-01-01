Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 18 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 18 вересня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 18 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

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