Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 18 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 18 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 18 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 18 вересня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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