Отримав доступ до чужого «Приват24» і переказав собі 108 тисяч: на Волині судили військового





Про це журналістам



За даними суду, чоловік, який є військовослужбовцем, у 2022 році без дозволу власниці отримав доступ до її електронного платіжного засобу та увійшов у застосунок «Приват24». На той момент на телефоні був збережений логін і пароль до банківського застосунку.



Надалі, у жовтні-грудні 2025 року, він здійснював перекази з картки потерпілої на власну картку в «Ощадбанку». 20 та 22 жовтня чоловік двома транзакціями переказав собі 5 тисяч та 10 тисяч гривень — загалом 15 тисяч гривень.



З 7 по 14 листопада він здійснив ще 19 переказів на загальну суму 43 тисячі гривень. У період з 22 по 30 листопада чоловік дев’ятьма транзакціями перевів ще 30 тисяч гривень. А з 5 по 11 грудня — ще 20 тисяч гривень 13 переказами. Таким чином, загальна сума завданої потерпілій майнової шкоди становила 108 тисяч гривень.



Обвинувачений свою провину визнав повністю та підтвердив обставини вчинення кримінальних правопорушень.



Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 361 КК України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а також за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За несанкціоноване втручання суд призначив йому один рік обмеження волі, а за крадіжку — 5 років позбавлення волі. За сукупністю злочинів остаточне покарання становить 5 років позбавлення волі.



Водночас суд врахував, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання, визнав провину, розкаявся та добровільно відшкодував завдані збитки. Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив.



Тому на підставі ст. 75 КК України військовослужбовця звільнили від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк становить один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець на Волині отримав доступ до банківського застосунку «Приват24» та кількома серіями переказів перевів на власну картку 108 тисяч гривень. Йому призначили 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням на один рік.Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Ратнівського районного суду Волинської області від 7 вересня.За даними суду, чоловік, який є військовослужбовцем, у 2022 році без дозволу власниці отримав доступ до її електронного платіжного засобу та увійшов у застосунок «Приват24». На той момент на телефоні був збережений логін і пароль до банківського застосунку.Надалі, у жовтні-грудні 2025 року, він здійснював перекази з картки потерпілої на власну картку в «Ощадбанку». 20 та 22 жовтня чоловік двома транзакціями переказав собі 5 тисяч та 10 тисяч гривень — загалом 15 тисяч гривень.З 7 по 14 листопада він здійснив ще 19 переказів на загальну суму 43 тисячі гривень. У період з 22 по 30 листопада чоловік дев’ятьма транзакціями перевів ще 30 тисяч гривень. А з 5 по 11 грудня — ще 20 тисяч гривень 13 переказами. Таким чином, загальна сума завданої потерпілій майнової шкоди становила 108 тисяч гривень.Обвинувачений свою провину визнав повністю та підтвердив обставини вчинення кримінальних правопорушень.Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 361 КК України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а також за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За несанкціоноване втручання суд призначив йому один рік обмеження волі, а за крадіжку — 5 років позбавлення волі. За сукупністю злочинів остаточне покарання становить 5 років позбавлення волі.Водночас суд врахував, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання, визнав провину, розкаявся та добровільно відшкодував завдані збитки. Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив.Тому на підставі ст. 75 КК України військовослужбовця звільнили від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк становить один рік.

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