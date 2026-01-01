20 тисяч на поховання Героя: на Волині розгорівся скандал через перевезення тіл загиблих воїнів

Оксана Кинах заявила, що за доставку тіла загиблого військового з Луцька до Колок селищна рада платить приватному підприємцю близько 20 тисяч гривень. У громаді пояснили, що ця сума включає не лише перевезення тіла, а й низку інших ритуальних послуг, зокрема транспорт для військового оркестру, труну, хрест та виготовлення портрета.



Відповідний допис жінка оприлюднила у Facebook, пише



«Виявляється, щоб привезти тіло полеглого Воїна “На щиті” з Луцька до Колок (а це всього якихось 50 кілометрів!), наша селищна рада проводить тендери і справно платить приватному підприємцю по 20 000 гривень за кожну доставку!»



Авторка допису також стверджує, що у 2023 році за таке перевезення платили 8 тисяч гривень, а у 2026 році — 19 тисяч та 20,5 тисячі гривень.



Оксана Кинах пише, що кошти на ритуальні послуги, за її словами, беруть із програми соціального захисту населення. Вона також зазначає, що на цю програму на рік передбачено 2,7 мільйона гривень, які мають бути спрямовані на підтримку жителів громади, зокрема близько 400 сімей ветеранів, загиблих та безвісти зниклих.



У дописі жінка також заявила, що аналізувала закупівлі, акти та фінансові документи громади. Матеріали вона передала до Волинської ОВА, Міністерства оборони та правоохоронних органів.



Публікація викликала обговорення у коментарях. Користувачі запитували, чи 20 тисяч гривень — це вартість саме перевезення тіла, чи до суми входять інші витрати, пов’язані з похованням. Також у коментарях обговорювали оприлюднене авторкою призначення платежу — «оплата ритуальних послуг, послуги з перевезення».



Журналісти ВСН звернулися за коментарем до голови Колківської громади Олександра Палінкевича, щоб отримати пояснення щодо витрат. Очільник селищної ради повідомив, що його заступник Михайло Лобода вже коментував допис авторки.



У ці 20 тисяч гривень входить вартість двох автомобілів: один перевозить тіло загиблого, а другий — везе з Луцька військовий оркестр, а після поховання доставляє його назад», — пояснив Олександра Палінкевич.



Тіло загиблого забирають із моргу на вулиці Стефаника у Луцьку та доставляють до громади. В окремих випадках після Колок потрібно їхати ще близько 30 кілометрів до іншого населеного пункту. За словами голови громади, у суму також входять труна, хрест, інші необхідні речі для поховання, фотографування та виготовлення портрета загиблого.



«Автобус забирає музикантів військового оркестру в Луцьку, доставляє їх до громади, а після поховання повертає назад. Лише ця поїздка коштує понад 5 тисяч гривень — це витрати на водія та пальне», — розповів посадовець.



Послуги замовляють у підприємця з міста Ківерці, оскільки в громаді немає людини чи підприємства, яке могло б організувати все необхідне для поховання. Голова також зазначив, що поховання загиблих військових у громаді можуть відбуватися від одного до трьох на тиждень, а іноді їх немає зовсім. Громада бере ці витрати на себе, щоб допомогти родинам загиблих.



Щодо закупівель Олександр Палінкевич зазначив, що ці послуги не проводять через Prozorro, оскільки кожна окрема послуга коштує близько 20 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колківській громаді виникло обговорення щодо витрат місцевого бюджету на поховання загиблих військовослужбовців. Мешканка громадизаявила, що за доставку тіла загиблого військового з Луцька до Колок селищна рада платить приватному підприємцю близько 20 тисяч гривень. У громаді пояснили, що ця сума включає не лише перевезення тіла, а й низку інших ритуальних послуг, зокрема транспорт для військового оркестру, труну, хрест та виготовлення портрета.Відповідний допис жінка оприлюднила у Facebook, пише ВСН «Виявляється, щоб привезти тіло полеглого Воїна “На щиті” з Луцька до Колок (а це всього якихось 50 кілометрів!), наша селищна рада проводить тендери і справно платить приватному підприємцю по 20 000 гривень за кожну доставку!»Авторка допису також стверджує, що у 2023 році за таке перевезення платили 8 тисяч гривень, а у 2026 році — 19 тисяч та 20,5 тисячі гривень.Оксана Кинах пише, що кошти на ритуальні послуги, за її словами, беруть із програми соціального захисту населення. Вона також зазначає, що на цю програму на рік передбачено 2,7 мільйона гривень, які мають бути спрямовані на підтримку жителів громади, зокрема близько 400 сімей ветеранів, загиблих та безвісти зниклих.У дописі жінка також заявила, що аналізувала закупівлі, акти та фінансові документи громади. Матеріали вона передала до Волинської ОВА, Міністерства оборони та правоохоронних органів.Публікація викликала обговорення у коментарях. Користувачі запитували, чи 20 тисяч гривень — це вартість саме перевезення тіла, чи до суми входять інші витрати, пов’язані з похованням. Також у коментарях обговорювали оприлюднене авторкою призначення платежу — «оплата ритуальних послуг, послуги з перевезення».Журналісти ВСН звернулися за коментарем до голови Колківської громади, щоб отримати пояснення щодо витрат. Очільник селищної ради повідомив, що його заступник Михайло Лобода вже коментував допис авторки.У ці 20 тисяч гривень входить вартість двох автомобілів: один перевозить тіло загиблого, а другий — везе з Луцька військовий оркестр, а після поховання доставляє його назад», — пояснив Олександра Палінкевич.Тіло загиблого забирають із моргу на вулиці Стефаника у Луцьку та доставляють до громади. В окремих випадках після Колок потрібно їхати ще близько 30 кілометрів до іншого населеного пункту. За словами голови громади, у суму також входять труна, хрест, інші необхідні речі для поховання, фотографування та виготовлення портрета загиблого.«Автобус забирає музикантів військового оркестру в Луцьку, доставляє їх до громади, а після поховання повертає назад. Лише ця поїздка коштує понад 5 тисяч гривень — це витрати на водія та пальне», — розповів посадовець.Послуги замовляють у підприємця з міста Ківерці, оскільки в громаді немає людини чи підприємства, яке могло б організувати все необхідне для поховання. Голова також зазначив, що поховання загиблих військових у громаді можуть відбуватися від одного до трьох на тиждень, а іноді їх немає зовсім. Громада бере ці витрати на себе, щоб допомогти родинам загиблих.Щодо закупівель Олександр Палінкевич зазначив, що ці послуги не проводять через Prozorro, оскільки кожна окрема послуга коштує близько 20 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію