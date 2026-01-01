Родина з Волині виховує 13 дітей, з яких 10 - прийомні. ВІДЕО

Семенюків із села Усичі Луцького району у 2020 році створила дитячий будинок сімейного типу. Нині у родині — 13 дітей. Двоє з них подружжя всиновило, 10 прийомних, одна дитина — біологічна.



У День усиновлення, яке в Україні відзначається 17 вересня,



«Моя мрія здійснилася 12 разів»



Багатодітна мама Алла Семенюк, яка родом з міста Ківерці, розповідає: ходила в школу №4, перед якою знаходився дитячий будинок «Сонечко».



«Чомусь вже у старших класах я бачила діток, які кричали завжди «мамо» і от мені воно так аукнулося і я собі подумала, що коли виросту, візьму одну дитину. І моя мрія 12 разів здійснилася», — пригадує Алла Семенюк.



Після народження доньки разом з чоловіком вирішили усиновити хлопчика.



«Саша — наш перший усиновлений син і Мар'яна — його рідна сестра. Ми всиновили у 2011 році двох рідних діток, — говорить багатодітна мама. — Були публікації у газеті: «Хочу бути маминим сонцем» і там був наш Максим».



Будні родини з 13 дітьми



Нині родина Семенюк виховує 13 дітей, серед них — 6 дітей з інвалідністю.



«Кожен усиновитель хоче здорову гарну дитину з блакитними очима, щоб вона була схожа на них. Я по своїх дітках знаю, що дуже багато батьків з ними зустрічалися, знайомилися, але до усиновлення не дійшло, — каже жінка. — Багато діток оперували, ми лежали в лікарні з ними. Досить не просто».



Зізнається: іноді важко, але щаслива, що є господинею у такій великій родині.



«Живеться весело, дуже працьовито. Для мене — це щастя. Я не знаю, якби було тихенько в нас в хаті. В нас завжди, як в мурашнику — весело», — розповідає волинянка.



За столом уся родина збирається рідко, каже Алла Семенюк. Батька на момент приїзду знімальної групи Суспільного вдома не було — чоловік поїхав допомагати копати картоплю односельчанам.



«Лише на свята сідаємо. Тому що старші мусять рано їсти чи як прийдуть з роботи, менші то як гусочки — 10 разів на день їдять», — говорить господиня.



Чим живуть старші діти



Окрім розваг і відпочинку, у батьків чимало іншої роботи. Діти за можливості допомагають приготувати їсти, поприбирати на кухні або подивитися за меншими.



Найстаршим дітям — 20 років, вони живуть окремо, наймолодшій дитині — 7 років. 19-річний Олександр купив мотоцикл.



«Люблю кататися на мотоциклі, швидкість це все. Новий мотоцикл, 2026 року випуску. Обслуговувати його потрібно часто. Фільтра масляні міняти, колодки, ланцюг чистити», — каже вихованець дитбудинку Олександр.



«Якби ми переїхали за кордон, усе одно поверталися сюди б навідати маму, допомогти їй щось, — говорить вихованка дитбудинку Мар'яна. — Я мрію поїхати за кордон, знайти хорошу роботу, бути фінансово не від кого незалежним, купити квартиру, машину».



Які форми сімейного виховання є на Волині



Кожна дитина має право зростати у родині, говорить регіональна консультантка Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Наталія Ляшук.



З її слів, є різні форми і можливості прийняти дитину в родину: дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я, патронат над дитиною, опіка та піклування. На Волині діє цільова програма підтримки сімейних форм виховання, згідно з якою держава виділяє фінансову допомогу таким родинам.



«На сьогодні в області усиновлено у 2026 році 6 дітей. У судах розглядаються справи ще до 11 дітей. Понад 90 дітей прийнято під опіку та піклування рідних або визначено у прийомні сім'ї, — каже Наталія Ляшук. — Попри війну, все таки, люди йдуть в усиновлення».



Хто може усиновити дитину



Регіональна консультантка Наталія Ляшук додає: за період повномасштабного вторгнення на Волині зросла кількість родин, які планують усиновити дитину. Торік було 85 кандидатів в усиновлювачі, цього року — 56, це більше, ніж до 2022 року.



«Усиновити можна дитину, яка має статус дитини-сироти або позбавлені батьківського піклування. Не можуть стати усиновлювачами ті, хто мають проблеми зі здоров'ям, фінансову нестабільність, кримінальну історію, не забезпечені житлом або не можуть гарантувати усиновленій дитині стійкі та безпечні умови проживання й виховання», — каже Наталія Ляшук.



Кандидатами в усиновлювачі та прийомну сім'ю можуть бути громадяни України, які пройшли відповідне навчання. Усиновлювачами може бути не лише подружня пара. Станом на 17 вересня на Волині функціонує 67 прийомних сімей, 47 дитячих будинків сімейного типу і понад 700 сімей опікунів та піклувальників



Довідково: на Волині працює «гаряча лінія» 0800 339 083, за якою спеціалісти розкажуть про процедуру усиновлення чи створення прийомної сім'ї. Також можна звернутися на портал Dity.gov.ua або у службу у справах дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім'яіз села Усичі Луцького району у 2020 році створила дитячий будинок сімейного типу. Нині у родині — 13 дітей. Двоє з них подружжя всиновило, 10 прийомних, одна дитина — біологічна.У День усиновлення, яке в Україні відзначається 17 вересня, Суспільне дізнавалося, як живе багатодітна родина.Багатодітна мама, яка родом з міста Ківерці, розповідає: ходила в школу №4, перед якою знаходився дитячий будинок «Сонечко».«Чомусь вже у старших класах я бачила діток, які кричали завжди «мамо» і от мені воно так аукнулося і я собі подумала, що коли виросту, візьму одну дитину. І моя мрія 12 разів здійснилася», — пригадує Алла Семенюк.Після народження доньки разом з чоловіком вирішили усиновити хлопчика.«Саша — наш перший усиновлений син і Мар'яна — його рідна сестра. Ми всиновили у 2011 році двох рідних діток, — говорить багатодітна мама. — Були публікації у газеті: «Хочу бути маминим сонцем» і там був наш Максим».Нині родина Семенюк виховує 13 дітей, серед них — 6 дітей з інвалідністю.«Кожен усиновитель хоче здорову гарну дитину з блакитними очима, щоб вона була схожа на них. Я по своїх дітках знаю, що дуже багато батьків з ними зустрічалися, знайомилися, але до усиновлення не дійшло, — каже жінка. — Багато діток оперували, ми лежали в лікарні з ними. Досить не просто».Зізнається: іноді важко, але щаслива, що є господинею у такій великій родині.«Живеться весело, дуже працьовито. Для мене — це щастя. Я не знаю, якби було тихенько в нас в хаті. В нас завжди, як в мурашнику — весело», — розповідає волинянка.За столом уся родина збирається рідко, каже Алла Семенюк. Батька на момент приїзду знімальної групи Суспільного вдома не було — чоловік поїхав допомагати копати картоплю односельчанам.«Лише на свята сідаємо. Тому що старші мусять рано їсти чи як прийдуть з роботи, менші то як гусочки — 10 разів на день їдять», — говорить господиня.Окрім розваг і відпочинку, у батьків чимало іншої роботи. Діти за можливості допомагають приготувати їсти, поприбирати на кухні або подивитися за меншими.Найстаршим дітям — 20 років, вони живуть окремо, наймолодшій дитині — 7 років. 19-річний Олександр купив мотоцикл.«Люблю кататися на мотоциклі, швидкість це все. Новий мотоцикл, 2026 року випуску. Обслуговувати його потрібно часто. Фільтра масляні міняти, колодки, ланцюг чистити», — каже вихованець дитбудинку Олександр.«Якби ми переїхали за кордон, усе одно поверталися сюди б навідати маму, допомогти їй щось, — говорить вихованка дитбудинку Мар'яна. — Я мрію поїхати за кордон, знайти хорошу роботу, бути фінансово не від кого незалежним, купити квартиру, машину».Кожна дитина має право зростати у родині, говорить регіональна консультантка Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Наталія Ляшук.З її слів, є різні форми і можливості прийняти дитину в родину: дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я, патронат над дитиною, опіка та піклування. На Волині діє цільова програма підтримки сімейних форм виховання, згідно з якою держава виділяє фінансову допомогу таким родинам.«На сьогодні в області усиновлено у 2026 році 6 дітей. У судах розглядаються справи ще до 11 дітей. Понад 90 дітей прийнято під опіку та піклування рідних або визначено у прийомні сім'ї, — каже Наталія Ляшук. — Попри війну, все таки, люди йдуть в усиновлення».Регіональна консультантка Наталія Ляшук додає: за період повномасштабного вторгнення на Волині зросла кількість родин, які планують усиновити дитину. Торік було 85 кандидатів в усиновлювачі, цього року — 56, це більше, ніж до 2022 року.«Усиновити можна дитину, яка має статус дитини-сироти або позбавлені батьківського піклування. Не можуть стати усиновлювачами ті, хто мають проблеми зі здоров'ям, фінансову нестабільність, кримінальну історію, не забезпечені житлом або не можуть гарантувати усиновленій дитині стійкі та безпечні умови проживання й виховання», — кажеКандидатами в усиновлювачі та прийомну сім'ю можуть бути громадяни України, які пройшли відповідне навчання. Усиновлювачами може бути не лише подружня пара. Станом на 17 вересня на Волині функціонує 67 прийомних сімей, 47 дитячих будинків сімейного типу і понад 700 сімей опікунів та піклувальниківна Волині працює «гаряча лінія» 0800 339 083, за якою спеціалісти розкажуть про процедуру усиновлення чи створення прийомної сім'ї. Також можна звернутися на портал Dity.gov.ua або у службу у справах дітей.

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