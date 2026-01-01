У Києві уламки дрона впали біля школи





Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.



Попередньо, без пожежі та постраждалих.



Екстрені служби прямують на місце.



Нагадаємо, що уряд вніс Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику.



Розширення списку дозволить застосувати додаткові заходи безпеки та оптимізувати ресурси для захисту населення й критичної інфраструктури в регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Святошинському районі Києва уламки російського безпілотника впали біля однієї зі шкіл.Про це повідомив міський головаПопередньо, без пожежі та постраждалих.Екстрені служби прямують на місце.Нагадаємо, що уряд внісРозширення списку дозволить застосувати додаткові заходи безпеки та оптимізувати ресурси для захисту населення й критичної інфраструктури в регіоні.

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