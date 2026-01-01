У Києві уламки дрона впали біля школи

У Києві уламки дрона впали біля школи
У Святошинському районі Києва уламки російського безпілотника впали біля однієї зі шкіл.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Попередньо, без пожежі та постраждалих.

Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, що уряд вніс Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику.

Розширення списку дозволить застосувати додаткові заходи безпеки та оптимізувати ресурси для захисту населення й критичної інфраструктури в регіоні.

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Теги: Росія, війна
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