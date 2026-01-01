Високоврожайні, надійні та морозостійкі: названо сім найкращих сортів озимої цибулі

Озима цибуля дає можливість отримати врожай значно раніше, ніж культура, посаджена навесні. Але успіх багато в чому залежить від правильного вибору сіянки. Для осіннього садіння потрібні сорти та гібриди, які здатні пережити зимові температури, швидко рушити в зростання навесні та не випускати стрілки. Серед популярних варіантів для вирощування в Україні є сім сортів, на які варто звернути увагу, пише ТСН.«Радар F1» — один із найвідоміших варіантів для підзимового садіння. Він формує великі округлі цибулини із золотавою лускою, має напівгострий смак і добре переносить зимовий холод. Сорт цінують за стабільну врожайність, невисоку схильність до стрілкування та хорошу лежкість.«Шекспір» — ранній озимий сорт із щільними округлими цибулинами та коричневою сухою лускою. Його головна перевага — хороша стійкість до холоду та здатність швидко розвиватися після відновлення весняної вегетації. Також сорт відзначають за стійкість до стрілкування.«Трой F1» формує рівні округлі цибулини із золотистою лускою. Гібрид вирізняється потужним зростанням, високою врожайністю та стійкістю до стрілкування. Його використовують також для промислового вирощування.Це популярний японський сорт для осіннього садіння. Він рано формує врожай, дає однорідні жовті цибулини та має більш м’який, солодкуватий смак порівняно з гострими сортами. Особливо добре підходить тим, хто хоче отримати молоду цибулю одним із перших.«Штутгартер Стенфілд» — ранній жовтий сорт із округло-пласкою формою цибулин. Він цікавий для тих, хто хоче отримати раннє дозрівання, хорошу врожайність і звичний гоструватий смак цибулі.«Крусадо» — ранній варіант із темно-золотавою сухою лускою та округлими цибулинами. Його включають до актуального асортименту озимої сіянки 2026 року. Сорт добре підходить для тих, кому важливі швидке формування головки та високий урожай.«Корадо», який також зустрічається під назвою «Тріумф», — середньоранній жовто-коричневий варіант із округлою цибулиною. Його рекомендують для вирощування з сіянки, зокрема для отримання однорідних головок товарного вигляду.