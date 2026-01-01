Білорусь вже тиждень вмикає ретранслятори, що дозволяє Росії бити по західних областях, - ДПСУ





Про це у телеефірі розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає



"Фактично з кінця минулого тижня ми фіксуємо включення ретрансляторів, які підсилювали сигнал для російських дронів, які ворог направляє на наші західні області, і ретранслятори розташовані на території Білорусі. Ця активність з кінця минулого тижня досить висока, що й дозволяє, власне, Росії бити по наших західних областях за допомогою цих засобів", - сказав Демченко.



Він наголосив, що саме такі дії з боку Білорусі, попри заяви самопроголошеного президента республіки Лукашенка, є свідченням підтримки країни-терориста та допомогою у вбивстві українців та руйнуванні української інфраструктури.



Також, за його словами, останнім часом Білорусь продовжує проводити навчання на своїй території, проте, за словами Демченка, подібні навчання в Білорусі проводять часто.



"Легше порахувати, скільки часу цього не відбувається протягом року, бо то навчання, то перевірка боєготовності, то перевірка якихось окремих складових, то посилення якогось напрямку, то створення там додаткових бригад, про які вони постійно говорять. Це, знову ж таки, більше інформаційний вплив, потреба Білорусі перекинути відповідальність, відвести від себе увагу, що саме вони є під впливом Росії і допомагають Росії у цій війні, розв'язаній проти нашої країни. І відповідальність перекидається то на Україну ,то на країни Європи", - сказав Демченко.



Водночас, як додав він, наразі в Білорусі поряд з кордонами Україні не спостерігається нарощення угруповання, яке б могло здійснити вторгнення або дестабілізувати ситуацію по лінії кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вже тиждень фіксує роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підсилюють сигнал для російських дронів.Про це у телеефірі розповів речник ДПСУ, передає Укрінформ "Фактично з кінця минулого тижня ми фіксуємо включення ретрансляторів, які підсилювали сигнал для російських дронів, які ворог направляє на наші західні області, і ретранслятори розташовані на території Білорусі. Ця активність з кінця минулого тижня досить висока, що й дозволяє, власне, Росії бити по наших західних областях за допомогою цих засобів", - сказав Демченко.Він наголосив, що саме такі дії з боку Білорусі, попри заяви самопроголошеного президента республіки Лукашенка, є свідченням підтримки країни-терориста та допомогою у вбивстві українців та руйнуванні української інфраструктури.Також, за його словами, останнім часом Білорусь продовжує проводити навчання на своїй території, проте, за словами Демченка, подібні навчання в Білорусі проводять часто."Легше порахувати, скільки часу цього не відбувається протягом року, бо то навчання, то перевірка боєготовності, то перевірка якихось окремих складових, то посилення якогось напрямку, то створення там додаткових бригад, про які вони постійно говорять. Це, знову ж таки, більше інформаційний вплив, потреба Білорусі перекинути відповідальність, відвести від себе увагу, що саме вони є під впливом Росії і допомагають Росії у цій війні, розв'язаній проти нашої країни. І відповідальність перекидається то на Україну ,то на країни Європи", - сказав Демченко.Водночас, як додав він, наразі в Білорусі поряд з кордонами Україні не спостерігається нарощення угруповання, яке б могло здійснити вторгнення або дестабілізувати ситуацію по лінії кордону.

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