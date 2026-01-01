У Луцьку до 15 років засудили головну архітекторку з Мелітополя, яка перейшла на бік ворога





Про це



Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.



Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечну доказову базу щодо 56-річної посадовиці міста Мелітополь Запорізької області.



Зрадниця до окупації рф обіймала посаду головного архітектора - начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Однак після окупації російськими військами рідного міста зрадниця добровільно перейшла на бік ворога.



Зловмисниця добровільно зайняла спочатку посаду начальника одного з управлінь у незаконно створеному органі влади окупаційної адміністрації держави-агресора – «військово-цивільній адміністрації м. Мелітополь».



У подальшому просунулась у кар’єрному зростанні серед окупантів та очолила “департамент комунальної власності, містобудування, архітектури”.



Колаборантка за дорученням рф всіляко підтримувала владу окупантів, реалізовувала їхню злочинну політику, впроваджував ідеї «руского міра».



За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зрадницю-колаборантку винуватою за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зрадницю засуджено до 15-ти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років і з конфіскацією майна.



Розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки СБУ до 15 років тюрми заочно засуджено колишню головну архітекторку міста Мелітополь.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечну доказову базу щодо 56-річної посадовиці міста Мелітополь Запорізької області.Зрадниця до окупації рф обіймала посаду головного архітектора - начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Однак після окупації російськими військами рідного міста зрадниця добровільно перейшла на бік ворога.Зловмисниця добровільно зайняла спочатку посаду начальника одного з управлінь у незаконно створеному органі влади окупаційної адміністрації держави-агресора – «військово-цивільній адміністрації м. Мелітополь».У подальшому просунулась у кар’єрному зростанні серед окупантів та очолила “департамент комунальної власності, містобудування, архітектури”.Колаборантка за дорученням рф всіляко підтримувала владу окупантів, реалізовувала їхню злочинну політику, впроваджував ідеї «руского міра».За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зрадницю-колаборантку винуватою за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Зрадницю засуджено до 15-ти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років і з конфіскацією майна.Розслідування проведене слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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