Росіяни вдарили по приміському поїзду на Харківщині: одна людина загинула





Про це



Загрозу виявила моніторингова група Укрзалізниці, після чого було оголошено евакуацію пасажирів.



Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.

На місце прямують рятувальники та медики.



Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Ще семеро людей постраждали, їм надали медичну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог завдав удару по приміському поїзду на Харківщині.Про це повідомила «Укрзалізниця».Загрозу виявила моніторингова група Укрзалізниці, після чого було оголошено евакуацію пасажирів.Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.На місце прямують рятувальники та медики.Згодом очільник Харківської ОВАповідомив, що внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Ще семеро людей постраждали, їм надали медичну допомогу.

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