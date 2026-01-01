Росіяни вдарили по приміському поїзду на Харківщині: одна людина загинула

Росіяни вдарили по приміському поїзду на Харківщині: одна людина загинула
Ворог завдав удару по приміському поїзду на Харківщині.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Загрозу виявила моніторингова група Укрзалізниці, після чого було оголошено евакуацію пасажирів.

Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.
На місце прямують рятувальники та медики.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Ще семеро людей постраждали, їм надали медичну допомогу.

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Теги: Росія, війна
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