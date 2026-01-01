Росіяни вдарили по приміському поїзду на Харківщині: одна людина загинула
Сьогодні, 14:08
Ворог завдав удару по приміському поїзду на Харківщині.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
Загрозу виявила моніторингова група Укрзалізниці, після чого було оголошено евакуацію пасажирів.
Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.
На місце прямують рятувальники та медики.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Ще семеро людей постраждали, їм надали медичну допомогу.
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Про це повідомила «Укрзалізниця».
Загрозу виявила моніторингова група Укрзалізниці, після чого було оголошено евакуацію пасажирів.
Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.
На місце прямують рятувальники та медики.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару БпЛА загинув 40-річний чоловік. Ще семеро людей постраждали, їм надали медичну допомогу.
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