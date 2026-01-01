На Волині 63-річний чоловік розбещував 5-річну сусідську дівчинку
Сьогодні, 15:10
Волинянина, підозрюваного у розбещенні малолітньої, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Володимирської окружної прокуратури 63-річному жителю одного з сіл Володимирського району повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).
Встановлено, що чоловік у період серпня-вересня 2026 року вчинив розпусні дії сексуального характеру щодо 5-річної сусідської дівчинки.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Слідчі дії за участі малолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Володимирської окружної прокуратури 63-річному жителю одного з сіл Володимирського району повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).
Встановлено, що чоловік у період серпня-вересня 2026 року вчинив розпусні дії сексуального характеру щодо 5-річної сусідської дівчинки.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Слідчі дії за участі малолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відійшла у засвіти Заслужена артистка України Надія Федченко, яка понад пів століття присвятила Волинському театру
Сьогодні, 16:17
У Луцьку готуються до опалювального сезону
Сьогодні, 15:38
На Волині 63-річний чоловік розбещував 5-річну сусідську дівчинку
Сьогодні, 15:10
У Німеччині померла волинянка: родина просить допомоги
Сьогодні, 14:50