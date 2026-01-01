На Волині 63-річний чоловік розбещував 5-річну сусідську дівчинку

Волинянина, підозрюваного у розбещенні малолітньої, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Володимирської окружної прокуратури 63-річному жителю одного з сіл Володимирського району повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).Встановлено, що чоловік у період серпня-вересня 2026 року вчинив розпусні дії сексуального характеру щодо 5-річної сусідської дівчинки.Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.Слідчі дії за участі малолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.