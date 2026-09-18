В Україні через маловоддя встановили тимчасові обмеження водокористування





Про це повідомила пресслужба установи, передає



«У зв'язку з маловоддям на окремих річках України Державне агентство водних ресурсів України, відповідно до наказу Держводагентства від 18.09.2026 № 140, з 18 вересня 2026 року встановлює тимчасові обмеження для водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів», - йдеться в повідомленні.



Наголошується, що рішення ухвалене на підставі інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок України та настання маловоддя і спрямоване на раціональне використання водних ресурсів у критичний період та забезпечення водної безпеки.



Обмеження передбачають зменшення лімітів забору води для 363 суб'єктів господарювання (перелік додається). Крім того, первинним водокористувачам дозволено встановлювати обмеження прав для вторинних користувачам послуг за погодженням з Держводагентством.



Водночас обмеження не поширюються на забір води для питних потреб.



Термін дії обмежень встановлено до 30 вересня 2026 року, після чого права водокористувачів будуть відновлені у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації.



Відповідні органи місцевого самоврядування, контролюючі органи та всі водокористувачі будуть повідомлені про запровадження обмежень.



Нагадаємо, що за останніх 10 днів рівень води в річці Стир в межах Луцька знизився на 10 сантиметрів і зафіксований на позначці 208 сантиметрів при нормі 288.

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