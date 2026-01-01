Служив з 18 років: у Луцьку попрощалися із Героєм Романом Григор’євим





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У п’ятницю, 18 вересня, відбулося прощання з полеглим на війні захисником Романом Григор’євим.



Григор’єв Роман Валерійович народився 3 жовтня 2003 року в Луцьку. Навчався спочатку у Підгайцівській, потім у 23-й та 17-й школах.



У 18 років Роман за власним бажанням був призваний на строкову службу до Національної гвардії України. На початку повномасштабного вторгнення разом із побратимами брав участь у бойових завданнях та операції із зачистки Ірпеня. Проявив себе як мужній, відповідальний і здібний військовослужбовець, після чого йому запропонували продовжити навчання у Київському інституті Національної гвардії України. Роман успішно завершив навчання та отримав звання лейтенанта.



16 серпня 2026 року лейтенант Роман Григор’єв за особливих обставин зник безвісти під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації на Покровському напрямку.



15 вересня 2026 року за результатами проведення ДНК-експертизи стало відомо, що захисник загинув.



Біля будинку, де жив Роман, відбулася заупокійна літія. Опісля у Свято-Михайлівському храмі в селі Підгайці відбувся чин похорону воїна.



Провести полеглого Героя в останю путь разом з родиною прийшли сусіди, друзі, однокурсники, лучани та представники міської влади.



Попрощатися з Романом прийшли однокурсники, з якими він навчався в Київському інституті Національної гвардії України. Хлопці згадують Романа як щиру і добру людину, дуже цілеспрямованого, який завжди досягав поставлених цілей.



«Спортсмен, любив займатися дзюдо. Потім ми разом перекваліфікувалися на самбо. Брав участь в змаганнях, посилено тренувався і дуже хотів захищати Україну. За неї й загинув», – розповів однокурсник Віталій.



«Був дуже доброю і позитивною людиною. Завжди відгукувався, коли потрібно було допомогти один одному», – додав однокурсник Микита.



Провести Романа Григор’єва в останню дорогу прийшов і директор Луцького ліцею №23-ї Віктор Мартинюк.



«Пам’ятаємо Романа як учня з особливим почуттям справедливості, який завжди мав свою думку і відстоював її. Дуже любив своїх сестер і гарно до них ставився. Шкодуємо, що так сталося. У нас в школі є стенд пам’яті, на жаль, він поповниться ще одним Героєм», – поділився спогадами директор школи.



У Романа залишилися мама, батько, бабуся, братик та дві сестрички.



Поховали Романа Григор’єва на кладовищі в селі Підгайці.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Романа.



Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - наголошують у міській раді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку попрощалися із захисником Романом Григор’євим.Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.У п’ятницю, 18 вересня, відбулося прощання з полеглим на війні захисником Романом Григор’євим.Григор’єв Роман Валерійович народився 3 жовтня 2003 року в Луцьку. Навчався спочатку у Підгайцівській, потім у 23-й та 17-й школах.У 18 років Роман за власним бажанням був призваний на строкову службу до Національної гвардії України. На початку повномасштабного вторгнення разом із побратимами брав участь у бойових завданнях та операції із зачистки Ірпеня. Проявив себе як мужній, відповідальний і здібний військовослужбовець, після чого йому запропонували продовжити навчання у Київському інституті Національної гвардії України. Роман успішно завершив навчання та отримав звання лейтенанта.16 серпня 2026 року лейтенант Роман Григор’єв за особливих обставин зник безвісти під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації на Покровському напрямку.15 вересня 2026 року за результатами проведення ДНК-експертизи стало відомо, що захисник загинув.Біля будинку, де жив Роман, відбулася заупокійна літія. Опісля у Свято-Михайлівському храмі в селі Підгайці відбувся чин похорону воїна.Провести полеглого Героя в останю путь разом з родиною прийшли сусіди, друзі, однокурсники, лучани та представники міської влади.Попрощатися з Романом прийшли однокурсники, з якими він навчався в Київському інституті Національної гвардії України. Хлопці згадують Романа як щиру і добру людину, дуже цілеспрямованого, який завжди досягав поставлених цілей.«Спортсмен, любив займатися дзюдо. Потім ми разом перекваліфікувалися на самбо. Брав участь в змаганнях, посилено тренувався і дуже хотів захищати Україну. За неї й загинув», – розповів однокурсник Віталій.«Був дуже доброю і позитивною людиною. Завжди відгукувався, коли потрібно було допомогти один одному», – додав однокурсник Микита.Провести Романа Григор’єва в останню дорогу прийшов і директор Луцького ліцею №23-ї Віктор Мартинюк.«Пам’ятаємо Романа як учня з особливим почуттям справедливості, який завжди мав свою думку і відстоював її. Дуже любив своїх сестер і гарно до них ставився. Шкодуємо, що так сталося. У нас в школі є стенд пам’яті, на жаль, він поповниться ще одним Героєм», – поділився спогадами директор школи.У Романа залишилися мама, батько, бабуся, братик та дві сестрички.Поховали Романа Григор’єва на кладовищі в селі Підгайці."Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Романа.Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - наголошують у міській раді.

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